2019哈萨克斯坦总统大选 驻日和驻韩大使馆投票站最先开放

哈通社/东京-首尔/6月9日 - 哈萨克斯坦非例行总统选举与2019年6月9日努尔-苏丹时间7时正式开始。由于时差因素，哈萨克斯坦驻日本和韩国大使馆的投票站，成为最先开放的海外投票站点。

据外交部消息称，今年将有1.3万名哈萨克斯坦公民在海外使馆参加总统大选投票，其中，由于地理位置和时差关系，生活在位于最东部的两个国家--日本和韩国的哈萨克斯坦公民，在努尔-苏丹时间6日4时开始投票，这也令他们成为了最早一批开始投票的人群。



外交部表示，在投票结束后，驻外国使馆投票站选举委员会将负责统计选票数量，并将相关信息制定成文档。该文档将与其他选举相关文件通过外交机构渠道传回国内。



根据此前报道，2019哈萨克斯坦总统大选共在全球51个国家开设了65个投票站，以方便在境外的哈萨克斯坦公民参与投票。投票站点信息可在mfa.gov.kz 和www.election.gov.kz 网站查询。



最大的海外投票站点位于哈萨克斯坦驻中国北京大使馆，预计将有1600余名哈萨克斯坦公民在该投票站投票。



此外，在中国的上海、香港和乌鲁木齐也设立了三处投票站。



外交部门认为，至少将有总计2000多名生活在中国境内的哈萨克斯坦公民参与大选投票。



预计将有1600多名生活在俄罗斯莫斯科、圣彼得堡、喀山、鄂木斯克、阿斯特拉罕的哈萨克斯坦公民前往开设在这些城市的海外投票站投票。



在土耳其，估计将有1300人参与投票，土耳其境内设立投票站点的城市包括安卡拉、伊斯坦布尔和安塔利亚。



有关部门预计今年将有总计9791165名选民参与大选投票，其中25%的选民是首次行使投票权。



【编译：木合塔尔·木拉提】