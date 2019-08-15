哈萨克斯坦在2019国际军事竞赛中取得三项赛事冠军

哈通社/努尔-苏丹/8月15日 – 在今年的2019国际军事竞赛中，哈萨克斯坦军人拿下了三个项目——火炮射击大师、雄鹰狩猎和稳定接收——的冠军。

据国防部消息，«火炮射击大师»项目分为个人赛、夜间冲刺和接力赛等阶段，并包含夜间和白天的比赛。比赛中，参赛者们向同一个方向运动，并依次操作不同种类火炮进行目标射击。夜间比赛允许参赛者使用夜视设备。在最后的接力赛中，哈萨克斯坦选手以优异成绩拿下了冠军。





南部军区指挥部炮兵副指挥、参赛团队教练员达吾然·叶斯考金说：«我们在赛前进行了数月的特训，我参赛官兵坚定的意志、娴熟的技巧和明确的目标，是取得胜利的基础。这是属于哈萨克斯坦炮兵的胜利。»

第二场胜利来自«稳定接收»项目。比赛设数码拍发、基里尔字码拍发和夜间灯光拍发3个比赛课目，以抄收速度和质量综合评定成绩。而在最后的决赛中，要求通讯兵采取一切可以采取的方式，以最快速度完成信息的发布和接收。我军官兵同样以优异的成绩，拿下了所有阶段赛事的第一名。

第三个冠军头衔来自无人机竞赛项目——«雄鹰狩猎»。该赛事同样分为三个阶段：无人机准备和白昼间飞行阶段、高空飞行阶段以及夜间为炮兵提供修正参数阶段。在决赛中，各个参赛国的三架无人侦察机轮番飞行，完成侦查、确认目标和提供对象坐标等任务。

据了解，今年的第五届国际军事竞赛于8月3日-17日，在阿塞拜疆、亚美尼亚、白俄罗斯、伊朗、印度、哈萨克斯坦、中国、蒙古、俄罗斯和乌兹别克斯坦等10个境内举行，34个国家将派出代表团参赛。

哈萨克斯坦武装力量官兵参加赛事32个项目中的16项。

【编译；木合塔尔·木拉提】