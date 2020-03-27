二十国集团峰会 联合国秘书长强调全球团结应对2019冠状病毒大流行

哈通社/努尔苏丹/3月27日 -- 联合国秘书长古特雷斯26日参加了二十国集团为应对2019冠状病毒大流行所举行的视频峰会。他强调，在世界与这一病毒开展的战争中，我们还远未胜利，全世界的团结是战胜疫情的关键。

据联合国新闻消息，古特雷斯表示，全世界用了三个月的时间确诊了10万感染病例。接下来的10万病例发生在短短的12天之内。到达第三个10万用了四天。第四个10万，只用了两天。

他说：«这是指数级的增长，而现在的情况只是冰山的一角。这场战争需要一个战时计划来应对。团结至关重要。

他突出强调了二十国集团应在三个关键领域采取一致行动。

首先，要尽快抑制2019冠状病毒的传播。这需要由世卫组织指导的协调一致的20国集团应对机制。

所有国家和地区都必须能够进行系统的检测、追踪、隔离和治疗，将这些行动和对人们的移动和接触进行限制相结合，以抑制病毒的传播。

他们还必须协调退出策略，保持抑制，直到获得疫苗为止。

同时，需要大力提供支持，以提高发展中国家的应对能力。

联合国系统拥有完善的供应链网络，随时准备提供协助。

第二，必须共同努力，以最大程度地减少社会和经济影响。

古特雷斯说：«20国集团在2008年的金融危机中变得成熟起来，但与摆在面前的挑战相比，2008年金融危机要小得多。我们今天面对的不是银行危机； 这是人类的危机。»

虽然必须确保金融系统的流动性，但重点必须是关注人，必须保持家庭的运转和企业的偿债能力，保护人们的就业。

他强调，«这将需要以全球经济两位数百分比的力度进行应对»。

他欢迎发达国家注入流动性和提供社会和经济支持，并将资源直接分配给人们和企业。

同时，他指出，旨在帮助发展中国家的、具有相同目标的一揽子刺激计划也需要大量投资。

为此，需要为国际货币基金组织和其他国际金融机构提供更多的资源，有意义地释放特别提款权，协调中央银行之间的互换以及减轻债务的步骤，例如免除利息支出。

古特雷斯还呼吁取消破坏各国应对大流行能力的制裁措施。

最后，他说，«我们现在必须共同努力，在我们共同的承诺——《 2030年可持续发展议程》的指导下，为建立更可持续、包容和公平的经济复苏奠定基础。»