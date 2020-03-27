中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:59, 27 三月 2020 | GMT +6

    二十国集团峰会 联合国秘书长强调全球团结应对2019冠状病毒大流行

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月27日 -- 联合国秘书长古特雷斯26日参加了二十国集团为应对2019冠状病毒大流行所举行的视频峰会。他强调，在世界与这一病毒开展的战争中，我们还远未胜利，全世界的团结是战胜疫情的关键。

    据联合国新闻消息，古特雷斯表示，全世界用了三个月的时间确诊了10万感染病例。接下来的10万病例发生在短短的12天之内。到达第三个10万用了四天。第四个10万，只用了两天。

    他说：«这是指数级的增长，而现在的情况只是冰山的一角。这场战争需要一个战时计划来应对。团结至关重要。

    他突出强调了二十国集团应在三个关键领域采取一致行动。

    首先，要尽快抑制2019冠状病毒的传播。这需要由世卫组织指导的协调一致的20国集团应对机制。

    所有国家和地区都必须能够进行系统的检测、追踪、隔离和治疗，将这些行动和对人们的移动和接触进行限制相结合，以抑制病毒的传播。

    他们还必须协调退出策略，保持抑制，直到获得疫苗为止。

    同时，需要大力提供支持，以提高发展中国家的应对能力。

    联合国系统拥有完善的供应链网络，随时准备提供协助。

    第二，必须共同努力，以最大程度地减少社会和经济影响。

    古特雷斯说：«20国集团在2008年的金融危机中变得成熟起来，但与摆在面前的挑战相比，2008年金融危机要小得多。我们今天面对的不是银行危机； 这是人类的危机。»

    虽然必须确保金融系统的流动性，但重点必须是关注人，必须保持家庭的运转和企业的偿债能力，保护人们的就业。

    他强调，«这将需要以全球经济两位数百分比的力度进行应对»。

    他欢迎发达国家注入流动性和提供社会和经济支持，并将资源直接分配给人们和企业。

    同时，他指出，旨在帮助发展中国家的、具有相同目标的一揽子刺激计划也需要大量投资。

    为此，需要为国际货币基金组织和其他国际金融机构提供更多的资源，有意义地释放特别提款权，协调中央银行之间的互换以及减轻债务的步骤，例如免除利息支出。

    古特雷斯还呼吁取消破坏各国应对大流行能力的制裁措施。

    最后，他说，«我们现在必须共同努力，在我们共同的承诺——《 2030年可持续发展议程》的指导下，为建立更可持续、包容和公平的经济复苏奠定基础。»

    标签:
    国际 联合国 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!