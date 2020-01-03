2020年共有1.3万归国哈侨获得血亲同胞身份

哈通社/努尔苏丹/1月21日 – 2020年全年共有1.3万归国哈侨获得«血亲同胞»身份 。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部统计，自1991年独立以来，累计已有1 0 7.3万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。

其中，去年移民哈萨克斯坦的哈萨克族«血亲同胞»当中，半数以上（53.1%）来自中国。其他分别来自：乌兹别克斯坦（31.3%）、土库曼斯坦（3.7%）、蒙古国（3.3%）等。

移民哈国的血亲同胞半数以上选择定居在阿拉木图州（51.3%）。

选择曼格斯套州定居的人数占移民人数的13.3%。此外，还有5.6%的人定居在了突厥斯坦州。首都努尔苏丹和新成立的直辖市奇姆肯特市也是较多人选择的定居地，分别占新移民的4.1%和3.9%。

2020年的统计显示，移民哈国的哈萨克人中，57.1%的人属于适龄劳动力人口，31.9%为未成年人，11%为老年人。

值得一提的是，根据2017~2021年的«劳动»国家规划，国家机构会为选择前往劳动力短缺地区定居的血亲同胞提供政策支持。在这一政策下，2020年有1400多名血亲同胞选择前往建议区域定居。

【编译：木合塔尔·木拉提】