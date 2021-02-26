卡拉恰甘纳克石油作业公司2020年采油1090万吨

哈通社/努尔苏丹/2月26日 -- 据卡拉恰甘纳克石油作业公司（KPO）发布消息称，2020年，KPO公司累计采油1090万吨（14390万桶），产量创公司历史新高；向油层回注天然气104亿立方，占公司天然气产量的51.3%。

KPO公司总经理埃德温•布罗姆表示，2020年，KPO公司超额完成原油生产计划指标，原油产量、天然气产量和天然气回注量均创历史纪录，取得良好业绩。

消息称，截至目前，KPO公司累计投入超过270亿美元用于油田开发。2020年12月，KPO公司股东签署关于批准卡拉恰甘纳克油田扩产项目的协议，计划通过建设天然气回注增压站和其他辅助设施，提高产油能力。

1998年起，KPO公司陆续投入4.32亿美元，用于实施各类环保项目。2020年，公司天然气回收利用率达99.92%，达到世界先进水平。公司哈方员工比例达到97%，管理层本地化比例达到83%。2020年，公司商品、作业和服务采购合同本地化含量达到59%。

卡拉恰甘纳克油田是哈大型油田之一，探明原油储量12亿吨，天然气储量1.35万亿立方。根据1997年签署的产品分成协议，KPO公司负责卡拉恰甘纳克油田开发业务，股东单位包括壳牌公司（股比29.25%）、埃尼公司（29.25%）、雪佛龙公司（18%）、卢克石油公司（13.5%）和哈国家油气公司（10%）。