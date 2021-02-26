2020年哈萨克斯坦原油加工量达1284.9万吨

哈通社/阿拉木图/2月26日 —— 据国际文传电讯社报道，哈萨克斯坦国家石油天然气公司发布消息称，2020年，哈国家油气公司所属哈境内炼厂累计加工原油1284.9万吨，同比下降7%。

据了解，由于年内哈实施隔离限制措施，主要油品需求量下降，严重影响炼厂生产经营。为避免成品油积压，炼厂下调产量，但并未出现停产，生产负荷根据所需油品产量进行调整。目前，各炼厂均保持正常生产。

2020年，哈国家油气公司所属炼厂原油加工总量为1807.7万吨，下降12.2%。其中，哈油国际公司（KMGI，哈油气公司罗马尼亚子公司）加工原油522.8万吨，下降22.7%，主要原因是炼厂大修导致停产，以及油品需求下降。

2020年，哈境内和罗马尼亚炼厂成品油产量共计1681.7万吨，下降12.5%。其中，哈境内炼厂产量1170.7万吨，下降7.1%；哈油国际公司炼厂产量511万吨，下降22.7%。

哈本国炼厂中，阿特劳炼厂加工原油501.6万吨，下降6.9%；巴甫洛达尔炼厂加工500.4万吨，下降5.4%；奇姆肯特炼厂（哈油控股50%）加工239.7万吨，下降11.4%；里海沥青厂（哈油控股50%）加工43.3万吨，增长2.3%。

哈国家石油天然气公司是哈萨克斯坦负责油气勘探、开采、加工和运输的国家运营商，代表油气领域国家利益。萨姆鲁克-卡泽纳国家基金持股90.42%，哈央行持股9.58%。KMGI（前身为Rompetrol）于2007年被哈国家油气公司收购。该公司在罗马尼亚拥有Petromidia和Vega两家炼厂，并拥有欧盟国家加油站连锁网络。