2020年12月哈萨克斯坦食品价格变化

哈通社/努尔苏丹/1月6日--战略规划和改革署统计局公布的数据显示，哈萨克斯坦2020年的食品价格指数为111.3％。

消息称，去年，面包和谷物、肉、鱼和海鲜、乳制品、鸡蛋、糖、糖果、汽水和酒精饮料、新鲜水果和蔬菜价格呈上涨趋势。

2020年12月，肉类产品中，马肉的平均价格为 2272坚戈/公斤（2019年12月为2029坚戈），带骨羊肉-1990坚戈（1713坚戈），牛胸肉-1947坚戈（1803坚戈），猪肩肉-1594坚戈（1466坚戈），鸡肉 -789坚戈（831坚戈）。

2020年12月的乳制品的平均价格方面，奶酪/公斤3069坚戈（2019年12月-2756坚戈），干酪-1681坚戈（1597坚戈），奶皮-1177坚戈（1109坚戈），酸奶-313坚戈（295坚戈），巴氏杀菌牛奶- 270坚戈（251坚戈）。

2020年12月黄油的平均价格为每公斤2701坚戈（2019年12月为2368坚戈），葵花籽油-575坚戈（433坚戈），鸡蛋-353坚戈（299坚戈），糖-252坚戈（189坚戈）。

【编译：阿依波塔】