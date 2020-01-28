2020年哈萨克斯坦为回归同胞提供指定区域补助名额1300份

哈通社/努尔苏丹/1月28日 — 哈萨克斯坦政府在2020年为移民哈萨克斯坦的外国哈萨克同胞（қандастар）分配指定区域定向补助名额共计1378份。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息称，指定区域定向补助旨在为迁居至政府指定区域居住的境外哈萨克同胞移民提供帮助其尽快安居乐业的资金和物质保障。

政府官网提供的信息显示，2020年各州对同胞的区域定向补助名额分配如下：巴甫洛达尔州——500；库斯塔奈州——350；阿克莫拉州——258；东哈州——150；北哈州——120。

按照这一定向补助名额前往指定区域定居的移民同胞，将得到当地的工作安排，以及根据2017~2021年《劳动》国家规划方案落实计划提供的补助金。补助金包括一次性迁居补助——每名家庭成员35倍按月计算指数（8.42万坚戈），以及用于支付房屋租赁和水电等费用开支的为期12个月的补助——每名家庭成员15~30倍按月计算指数（3.61万~7.22万坚戈）。

注：按月计算指数——按照哈萨克斯坦共和国相关法律法规规定，为计算养老金、福利金和其他社会支付，以及作为各类罚金、税款和其他支付的参考标准，而由政府每年确定的计算指数，被称之为«按月计算指数（АЕК）»。

2019年哈萨克斯坦政府确定的区域定向补助金名额为2031份。

统计显示，2019年总计由17661名（9993个家庭）境外哈萨克族同胞移民哈萨克斯坦，并获得了同胞（қандас）身份

从1991年至2020年1月1日为止，共有313256个海外哈侨家庭，或总计1 057 280居住在其他国家的哈萨克族人回归历史祖国。

【编译：木合塔尔·木拉提】