2020年哈萨克斯坦将新开通14条国际航线

哈通社/努尔苏丹/2月19日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部18日召开扩大会议。会上，对正在实施中的«开放天空»规则进行了讨论。

副部长别热克·卡玛利耶夫在会上指出，为了提升国际航线的竞争力，降低机票价格，去年11月1日起，根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，在我国11个机场实行了«开放天空»机制。截至目前，哈萨克斯坦同26个国家建立了99条国际航线。

其中，2019年年初至今，在哈萨克斯坦方面与外国航空公司的协议基础上，新增加了12条国际航线。

今年，在«开放天空»规则模式下，还将新开通14条国际航线。卡塔尔航空 (Qatar Airways)、LOT波兰航空、萨拉姆航空 (SalamAir)、半岛航空 (Jazeera Airways)、亚洲航空 (AirAsia)等多家大型航空公司将执飞努尔苏丹和阿拉木图至多哈、马斯喀特、吉隆坡等国际大都市的航线。

副部长还表示，2020年哈萨克斯坦载旗航空公司阿斯塔纳航空计划开通阿拉木图至巴黎的新航线。

此外，今年6月起阿拉木图至孟买航线也将正式启用。

【编译：木合塔尔·木拉提】