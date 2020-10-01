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    22:40, 01 10月 2020 | GMT +6

    2020-2021赛季欧冠小组赛抽签结果出炉

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    哈通社/日内瓦/10月1日 —— 2020-2021赛季欧洲冠军联赛小组赛抽签仪式当地时间17时在日内瓦举行。
    根据抽签结果，卫冕冠军拜仁与马竞同组，而英超豪门抽到巴黎。此外，尤文与巴塞罗那，皇马与国米同组。

    具体抽签结果如下：

    A组：拜仁、马竞、萨尔茨堡、莫斯科火车头

    B组：皇马、顿涅茨克矿工、国际米兰、门兴

    C组：波尔图、曼城、奥林匹亚科斯、马赛

    D组：利物浦、阿贾克斯、亚特兰大、中日德兰

    E组：塞维利亚、切尔西、克拉斯诺达尔、雷恩

    F组：圣彼得堡泽尼特、多特蒙德、拉齐奥、布鲁日

    G组：尤文图斯、巴塞罗那、基辅迪纳摩、费伦茨城

    H组：巴黎、曼联、莱比锡RB、伊斯坦布尔巴沙克谢希尔

    欧冠附加赛本周中结束，决出6支球队进入小组赛，与26支球队直接入围的球队参加本次抽签。欧冠卫冕冠军、欧联杯卫冕冠军与欧足联前6位联赛的冠军直接进入第1档，其他俱乐部按照欧战积分分为3个档次。

    据了解，抽签时从每档抽出1支球队组成1个小组，一共8个小组，同联赛球队不能同组，俄罗斯与乌克兰球队不能同组。

    据悉，小组赛首轮将于10月20/21日进行，此后5轮时间分别为10月27日/28日、11月3/4日、11月24/25日、12月1/2日、12月8/9日。小组前两名进入16强淘汰赛，参加12月14日举行的淘汰赛抽签。小组第三名进入欧联杯32强。决赛将于明年5月29日在伊斯坦布尔阿塔图尔克奥林匹克球场举行。

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