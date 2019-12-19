政府通过2020~2025年医疗卫生领域发展计划

哈通社/努尔苏丹/12月19日-- 哈萨克斯坦政府19日讨论通过卫生部2020~2025年医疗卫生领域5年发展规划。

马明表示：“‘健康’国家计划已显示其有效性。通过实施该计划，我国在医疗领域的各项指标都有明显改善，平均寿命达到了73岁。首任总统就改善医疗领域下达了具体工作指示。托卡耶夫总统就养成健康的生活方式和预防疾病方面采取了相关措施。该国家计划可以具体落实以上工作任务。”

据其介绍，首先、将对公共卫生服务进行现代化改造，以使人们适应健康的生活方式。

第二、采取措施提高医疗质量，完成医疗保健领域的数字化工作。

政府总理表示，将建立国家医务人员资源系统，以提高医务人员的地位。医生和医疗领域工作人员月薪将提高2倍，同时，加强对医护人员的相应社会支持。此外，将完善医务人员的责任措施。

除此之外，政府总理就医疗领域的投资方案进行了介绍。

“国家将首次对医疗卫生领域拨款2.8万亿，其中2.2亿是来自个人投资。在拨款资金框架内，将建立431所医疗机构，其中19所综合医疗机构将通过公私合作模式建立。通过新计划，将医疗设备的陈旧程度可以从56%下降至38%。制定的国家计划旨在改善我国医疗行业的基础设施、减少疾病，以及至2025年将我国人民平均寿命提升至75岁。”马明说道。

最后，参会代表一致通过2020~2025年医疗卫生领域5年发展规划。

政府总理表示，该计划将从2020年开始实施，政府副总理别尔德别克•马舍别克吾勒会监督计划的落实情况。

【编译：阿依波塔】