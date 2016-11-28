纳扎尔巴耶夫大学：至2020年外国留学生将占学生总数的20%

哈通社北京 - 香港理工大学80周年校庆框架下，主题为："培育人才•构建实力•支持一带一路发展"的国际论坛24日在香港召开。

出席本次论坛的纳扎尔巴耶夫大学负责学院事务管理的副教授洛雷塔•奥唐奈表示，纳大正在考虑通过提供奖学金方式，招收香港学生在该校留学。



她还透露，至2020年，纳大外国留学生数量将占全校学生数量的20%。



中国《南华早报》在题为《哈萨克斯坦大学计划在"一带一路"框架下为香港学生提供奖学金》的报道中，援引奥唐奈教授的话称："‘一带一路'是一个巨大的机遇，它将验证许多观点，并探寻一条属于我们所共有的发展道路。无论是商业还是学术领域，这一计划都充满了无限的可能性。"



奥唐奈教授称，香港为哈萨克斯坦留学生提供了奖学金计划，因此纳扎尔巴耶夫大学也计划为香港留学生提供相对应的奖学金资助政策。



不过，奥唐奈教授表示，相关计划的细则仍在研究当中。



据奥唐奈教授透露，目前纳扎尔巴耶夫大学4000多名学生中，仅有14名外国留学生。不过，纳大计划至2020年，将在校生中外国留学生数量提升到学生总数的20%。



奥唐奈教授还建议香港继续加大吸引哈萨克斯坦留学生赴香港留学的力度，并表示这无论对香港还是哈萨克斯坦的未来而言，都有益无害。



据《南华早报》称，香港教育局在2016年6月建立了一个总额100万美元的奖学金基金，负责为来自"一带一路"沿线国家的留学生提供奖学金。



【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】