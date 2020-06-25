2020年前5个月 有6000多名外籍哈萨克族回归历史祖国

哈通社/努尔苏丹/6月25日-- 据24.kz网站消息，劳动和社会保障部部长比尔詹·努尔穆别托夫25日在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上表示，2020年前5个月，共有6300名外籍哈萨克族同胞回归历史祖国。

他表示，自1991年以来，超过100万外籍哈萨克同胞回归历史祖国，并获得了“回归者 ” 身份，该数据占全国人数的6%。

截止2020年6月1日，共有3245个家庭（6361名外籍哈萨克族）搬到了哈萨克斯坦。其中，631个家庭（2224人）落户于东哈州、北哈州、阿克莫拉州、巴甫洛达尔和库斯塔奈等接收搬迁户地区。

同时，部长介绍了哈萨克斯坦总统于5月13日签署的《关于就移民程序调节问题对哈萨克斯坦共和国部分法律和条款进行补充修改》法案。

法案内容包括： 根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫下达的工作指示，从其他国家移民到哈萨克斯坦的哈萨克族同胞称呼今后将从“归国哈侨 ” 变更为“血亲同胞 ”； 为同胞们创造便捷条件并避免重复提交文件，同胞们将可以同时提交长期居留申请和入籍申请等。

【编译：阿依波塔】