2020年首都的预算收入为6690亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月15日--2020年，哈萨克斯坦首都努尔苏丹市的预算收入为6969.40亿坚戈，超出计划358.99亿坚戈。

努尔苏丹市经济与预算计划管理局负责人阿勒比·朱玛耶夫15日表示，2020年，努尔苏丹市的预算收入为6969.40亿坚戈，超出预期计划358.99亿坚戈。其中，税收为3324.79亿坚戈，是计划指标的110.6%。该部门负责人说，非税收收入增长116％，约为117.96亿坚戈。

据他介绍，预算的主要部分为超额完成的税收。

朱玛耶夫介绍说，值得注意的是，自2020年1月1日起，中小企业的企业所得税被纳入地方预算。因此，超额完成的税收来自企业所得税，约为136.04亿坚戈。个人所得税收入为1224.04亿坚戈。社会税为895.21亿坚戈。土地税收额超出计划2600万坚戈，共收入15.93亿坚戈。车辆税收超出5.4亿坚戈，总额56.42亿坚戈。

最后，他还表示，去年努尔苏丹市政府在«光明宅基地»项目框架发行495.48亿坚戈的政府证券，在«就业路线图»项目框架下发行443亿坚戈的政府证券。

【编译：阿依波塔】