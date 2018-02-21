阿拉木图市长介绍至2020年城市发展规划图

哈通社/阿拉木图/2月21日--阿拉木图市长包尔詹•拜别克今日在公开述职报告会上介绍了2020年前阿拉木图的发展规划图。

他表示，今年将翻修麦迪奥和博斯坦德克区的7个公园和广场，以及一些核心街道。据悉，此项目将使人流量增加30％，零售额增长17％。



拜别克还指出，多中心城市构建不仅适用于市中心，也适用于大城市中的各区域。例如，纳吾热孜区就新建了一个行政中心、2所学校、3个综合医院、邮局、银行办事处，以及沿着卡加利河岸的休闲中心。



市长强调，一座城市的吸引力很大程度上取决于它的安全性，并补充说，阿拉木图非常关注预防犯罪的问题，因此，政府计划在所有的街道上安装监控摄像头。



此外，会将阿拉木图市街道照明系统网延长至137公里。



此外，今年还计划在大阿拉木图湖和阿克塞河流域建造两座大坝水泥。



会议期间，市长就2017年的工作做了简短的报告。



据了解，2017年，为降低泥石流的风险，山区9个冰碛湖被排干。



同时，70％的学校和40％以上的幼儿园加强了抗震措施，7000多个建筑进行了抗震测试。



此外，2017年，政府修复了27公里的排水管网，今年计划修复31公里。



【编译：达娜】