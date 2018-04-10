迪拜2020世博会：哈萨克斯坦馆将是最大的展馆之一

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 - 在2020年迪拜世博会上，位于阿联酋、摩纳哥、瑞士和卢森堡展馆旁的哈萨克斯坦场馆，将是展会中最大的展馆之一。

据《哈萨克斯坦真理报》消息，哈萨克斯坦驻阿联酋大使海拉特•拉玛表示，哈萨克斯坦参与阿联酋迪拜世博会的相关协议是在纳扎尔巴耶夫总统访问该国期间签署的，而在大使馆和2017阿斯塔纳世博会运营公司的卓越工作下，在迪拜2020世博会上，哈萨克斯坦展馆的面积将达到3420平方米。



据大使透露，截至目前已有150个国家表达了参与2020迪拜世博会的兴趣，其中38个国家签署了参会协议。



海拉特•拉玛强调指出，迪拜2020世博会"沟通思想，创造未来"与阿斯塔纳2017世博会的主题相符，因此也备受哈萨克斯坦的重视与关注。



他还表示，阿联酋一直是哈萨克斯坦人民喜爱的旅游目的地国家，近期双方相互正式开通的30天免签政策，无疑将大大增加我国公民前往迪拜参观世博会的人数，进一步拉近双方之间的民间经贸往来。



阿联酋2020年迪拜世界博览会将于2020年10月20日至2021年4月10日举办，主题为"沟通思想，创造未来"，预计将接待访客2500万人次。展会规划场地位于迪拜西南部，迪拜将投入80多亿美元用于场馆及配套基础设施的建设，将兴建一座占地约为438公顷的"展览城"，展区分三个主题：移动性、可持续性和机遇。



【编译：木合塔尔·木拉提】