"媒体-2020"论坛：提议建立中亚媒体联盟

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 12日在阿斯塔纳市举行"媒体-2020"论坛框架下，为了有效打击假信息，与会代表提议建立中亚媒体联盟。

印度全印广播电台台长亚兹•沙赫里亚尔表示，西方与东方观点方面有着很大的差异，是两个世界。有必要在国内及国外会议上就这一问题进行讨论。有位中国代表曾说过："西方媒体没有充分反映中国新闻，反而想揭露其弱点"。根据独立研究结果显示，世界知名媒体代表也并不总是客观。另一方面，西方媒体还经常指责中国和伊斯兰国家媒体存在主观性。有必要将这些问题在同一个平台上进行讨论，并为了获取良好的收视量，需要建立正确的媒体景观。





论坛期间，哈萨克媒体中心副总裁耶尔勒克•哈拉詹提议建立中亚媒体联盟，并获得了哈巴尔通讯社执行总裁阿兰•阿基巴耶夫的支持。



阿基巴耶夫指出，当媒体代表们建立伙伴关系并共享信息和新闻内容时，新闻信息的可信度也会随之增加。提供可靠的信息对地区民众来说非常重要。





另外，哈萨克斯坦信息和通讯部部长努尔古勒•玛吾别尔林诺娃论坛中指出，有必要改进中亚在发展中国家信息流中的作用。



值得一提的是，12日在阿斯塔纳举行的"亚洲媒体对话"是亚洲-太平洋地区媒体传播领域联合了多个活动事项的2018年最大专业领域国际项目之一。活动吸引来自40个国家的150多位代表参加。活动框架性将举行"亚洲国家电台"、"亚洲音乐节"、"媒体-2020"论坛等活动，其中论坛议题之一为打击假信息。



【编译：冰山】