2020年将在首都举行大阅兵

哈通社/努尔-苏丹/9月3日 – 哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫接见国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫，就2020年在首都举办旨在庆祝反法西斯战争胜利75周年纪念日大阅兵的相关事务做出安排。

据首任总统官网elbasy.kz消息，安全会议主席努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫3日在首都接见了国防部部长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫。

会谈期间，国防部长向首任总统汇报了我国国防领域建设、武装力量各部训练工作等情况。

此外，国防部长还就今年上半年开展的各项演习和训练活动，以及计划在今年年底前完成的演习等，向总统进行了详细的介绍。

军队领导层人员结构的精简和指挥架构的改革问题，在会谈中得到了高度的关注。

哈萨克斯坦首任总统就2020年在首都举办旨在庆祝反法西斯战争胜利75周年纪念日暨祖国保卫者日的大阅兵相关事务保障工作，向国防部长做出了具体的指示。

纳扎尔巴耶夫还强调了国产化的高质量国防军事工业对国防事业的重要性。

叶尔梅克巴耶夫随后还介绍了哈萨克斯坦军队建设和发展计划的落实情况。部长表示，哈武装力量正在不断完善高新技术装备的更新换代和系统化工作，全方位保障体系不断成熟，武器弹药的安全保存工作也在不断强化当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】