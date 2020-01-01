托卡耶夫总统发表2020年新年贺词

哈通社/努尔苏丹/1月1日 -- 新年夜，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫通过电视直播发表了2020年新年贺词，向全国人民致以新年的祝福。

贺词中，托卡耶夫总统表示，“新年夜”象征着新的希望、新的开始、新的祈愿，是每一位哈萨克斯坦公民重要的节日。

托卡耶夫总统回顾了2019年哈萨克斯坦的社会经济发展成就，以及国内国际上发生的众多具有重大影响力的事件，并强调指出，哈萨克斯坦在2019年保持了首任总统纳扎尔巴耶夫所制定的战略发展方针，成功举行了总统大选，在复杂的国际经济形势下保障了国民经济的持续稳定发展，实施了一系列旨在提升国民生活水平的政策。

新的一年里，政府仍将积极采取有效的改革举措，大力推动国家各领域的不断发展。

总统在贺词中表示，2020年哈萨克斯坦将举办包括金帐汗国建国750周年，以及阿尔法拉比和阿拜诞辰等一系列重大而隆重的活动。2020年还是哈萨克斯坦民族和睦大会成立的第25周年。一系列活动都将在不铺张浪费的原则下开展。

托卡耶夫总统还表示，2020年是哈萨克斯坦的志愿者年，相信这一系列的社会活动，以及不断推进中的改革举措，将进一步凝聚人民的团结，实现哈萨克斯坦跻身世界先进国家行列的夙愿。

总统在贺词最后，祝愿全体国民新年快乐，祝福哈萨克斯坦永远繁荣富强。



