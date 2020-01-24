政府总理阐述2020年哈萨克斯坦政府需要完成的主要任务目标

哈通社/努尔苏丹/1月24日 – 政府总理阿斯哈尔·马明24日在政府扩大会议上表示，2020年哈萨克斯坦将新增43万个工作岗位。

24日的政府扩大会议由哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫主持召开。

在会上，政府总理阿斯哈尔·马明就2019年的国家社会经济发展情况进行了总结汇报，并对2020年的主要计划进行了阐述。

总理表示，2020年哈萨克斯坦政府将致力于完成主要任务目标。

这些目标分别是：

-确保2020年哈萨克斯坦经济增速达到4.7%~5%的区间；

-保障经济领域在2020年新增43万个工作岗位；

-使投资总额达到GDP的20%；

-实现非资源出口收入达到186亿美元；

-确保国民实际收入增长率达到6%；

-将中小企业在经济中的占比提高到30%；

-新建总面积1500万平方米的居民住宅。

“政府的首要任务之一，就是提供有效的服务。我们需要通过落实投资项目的方式完成这一任务。”阿斯哈尔·马明说。

总理指出，根据计划，2020年在经济领域将新增至少43万工作岗位。新增岗位主要来自旅游业、商业和建筑行业，以及加工业和农业。

【编译：木合塔尔·木拉提】