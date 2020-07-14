国家经济部公布2020年上半年哈萨克斯坦社会经济数据

哈通社/努尔苏丹/7月14日 – 哈萨克斯坦国家经济部统计委员会公布了2020年1~6月哈萨克斯坦经济和社会部门的统计数据。

经济部门

与2019年同期相比，2020年1~6月哈萨克斯坦短期经济指标完成度为99%。短期经济指标的计算旨在提升效率，其计算基于农业、工业、建筑、贸易、运输和通讯等关键部门的产出指数变化，这些部门的产出占GDP的比例超过60％。

2020年1月至6月，哈固定资产投资总额为52156亿坚戈。 较2019年同期减少2.9％。

现价工业生产总值为125418亿坚戈，较2019年1~6月增长3.1%。报告期内，采矿和采石业的产量增加了2.2％，制造业增加了4.8％，供水、污水处理、垃圾集中和再处理增加了2.5％。 电力设备、天然气和蒸汽供应以及空调产量下降了0.2%。

农林渔业产值（服务）为12749亿坚戈，较2019年同期增长2.4%。

建筑业生产（服务）总值16030亿坚戈，较2019年增长11.2%

运输和仓储领域的实际规模指数为85.4％。

货运周转量为2766亿吨公里（已包括对从事商业货物运输的个体经营者货物周转量的评估），较去年同期下降3.4%。旅客运输量为772亿人公里，同比下降45.2%。

通信领域的实际规模指数为109%。

贸易领域的实际规模指数为89.4%。

零售业产值为46131亿坚戈，相当于2019年同期的87.4%（以相同价格比较）。

批发销售产值101347亿坚戈，相当于2019年同期的92.1%（以相同价格比较）。

哈萨克斯坦对外贸易总额为349亿3850万美元，较2019年1~6月下滑6.9%，其中出口额223亿2120万美元（下滑5.5%），进口额126亿1730万美元（下滑9.3%）。

截至2020年7月1日，已注册法人实体总数为452 783，较2019年同期增长3.3%。其中444 140的法人实体的员工人数低于100人。仍在营业状态的法人实体数量为321 408个，其中313 051个为小型企业（人数低于100）。

与2019年12月相比，2020年6月的消费者物价指数为104.2％。报告期内，食品价格上涨了7.3％，非食品价格上涨了2.6％，为居民提供的有偿服务价格上涨了1.4％。与2019年12月相比，2020年6月工业产品价格下降了18.1％





社会部门

截至2020年5月的初步数据显示，哈萨克斯坦国民人均名义收入为108 808坚戈。这一数据较2019年5月增长4.8%。同期实际收入下降1.8％。

截至2020年5月数据，哈萨克斯坦每名员工的平均每月名义工资为196 922坚戈。

根据国际劳工组织的统计方法，2020年1季度哈萨克斯坦待就业人员总计44.24万人，待就业人数占劳动力的4.8%。至2020年6月底在就业安置中心登记的待就业人数为18.49万人，占劳动力总数的2%。





【编译：木合塔尔·木拉提】