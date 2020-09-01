哈萨克斯坦总统托卡耶夫发表2020年国情咨文

哈通社/努尔苏丹/9月1日 – 2020年9月1日上午努尔苏丹时间11时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在当天召开的哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上，向全体国民发表了2020年年度国情咨文。

以下为托卡耶夫总统2020年国情咨文的要点整理：

·将对国家机构和准公共部门进行人员和结构精简，并增加工作人员薪酬标准；

·将从2021年7月1日起在国家公务员体系中引入分数评级制度；

·将在2021年对土地法进行修订；

·将从2021年起实施« Ansagan Sabi»计划；

·将为«青年科学家»项目提供1000个奖学金名额；

·计划通过合并国家农业控股公司（Kazagro）与巴伊铁列克国有控股公司，组建发展研究机构；

·医护人员薪资水平将在现有基础上提升两倍；

·在新冠大流行背景下，吸取此前远程教育活动中发现的经验教训，并结合国际经验，建立统一的远程教育平台，与此同时为确保高质量的教育水平，应拟定逐步恢复正常教育模式的方案；

·将为低收入家庭子女提供便捷的网络和计算机等设备；

·从2021年1月起在现有基础上提升教师工资25%，并在未来三年内拨款1.2万亿坚戈用于提升教师工资；

·将在哈萨克斯坦组建应对紧急情况的新部门；

·哈萨克斯坦将成立竞争保护与发展署；

·将建立直属于总统的哈萨克斯坦战略发展和规划机构；

·进一步重视野生动物保护领域的工作；

·将在首都努尔苏丹和经济中心阿拉木图各建立一所综合性医学中心，这两座中心将成为哈萨克斯坦医学领域的旗舰机构，在应用医学的创新和发展方面起到领导性作用。

·充分利用欧亚经济联盟和«一带一路»倡议的潜力，促进哈萨克斯坦经济发展；

·确保阿斯塔纳国际金融中心成为吸引直接投资和证券投资的关键工具。

·为战略项目提供包括实物补贴、优惠融资、部分担保、出口支持在内的一揽子扶持政策。可以通过税务抵扣向投资者返还部分投资支出；

·赋予单一功能型城市再次复兴的机会；

·政府已经研究了允许居民提前使用部分个人养老金存量的问题。2021年，约70万统一社会养老金缴纳人可以使用部分个人养老金，用于购买住房、支付医疗或将其交予金融公司管理；

·为«深度脱碳»打好基础，通过公私合作模式制定«绿色增长»一揽子建议；

·制定新的《地方自治发展纲要》。

这是哈萨克斯坦总统托卡耶夫上任以来发表的第二份国情咨文。他曾于2019年9月发表上任后的首份国情咨文。

【编译：木合塔尔·木拉提】