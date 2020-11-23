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    09:58, 23 11月 2020 | GMT +6

    “奇姆肯特-独联体国家2020年度文化之都”闭幕仪式以线上形式举行

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    哈通社/奇姆肯特/11月23日--“奇姆肯特-独联体国家2020年度文化之都”闭幕仪式以线上形式举行

    奇姆肯特市市长穆拉特•埃铁诺夫对 “ 奇姆肯特-独联体国家2020年度文化之都”做出了总结，并将“独联体国家文化之都 ” 称号正式移交给杜尚别市长鲁斯塔米·埃莫马利。

    埃铁诺夫表示，奇姆肯特是一座拥有2200年历史的古老城市。

    “奇姆肯特成为独联体国家文化之都，这让我们感到荣幸。同时，联合国教科文组织也正式宣布，奇姆肯特市至少有2200年的历史。此前，根据首任总统签署的法令，拥有百万市民的奇姆肯特市获得了国家直辖市地位。当前，托卡耶夫总统也格外关注城市的社会经济发展。几个世纪以来，奇姆肯特市已成为亚洲重要的艺术和文化遗产中心。我们将‘独联体文化之都 ’称号正式移交给杜尚别市。 ” 他说。

    独联体执行委员会主席兼执行秘书谢尔盖•列别杰夫和独联体成员国国家间人道主义合作基金会（IHCF）主席、阿塞拜疆驻俄罗斯特命全权大使波拉德·布卢格鲁之向市民和来宾表示了祝贺。

    “独联体国家文之都 ” 闭幕仪式框架下，组织举行了48场演出，99场在线活动，7场移动剧院演出， 5场音乐会和以诗人、作家和文学人物为形象的玩偶游行，以及其他文艺活动。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    独联体 突厥斯坦州 黄金储备 奇姆肯特
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