哈萨克斯坦财政部发布2020年工作总结

哈通社/努尔苏丹/12月25日 —— 哈萨克斯坦财政部日前发布2020年工作总结。

2020年，哈萨克斯坦财政部的优先工作方向是落实“百步计划”国家计划、总统指示要求和战略规划文件。根据最新修正的国家预算案，2020年中央预算收入指标6.5391万亿坚戈，较前案下调1.5473万亿坚戈。

新冠肺炎疫情对哈萨克斯坦经济和企业经营造成严重冲击。据“电子发票”信息系统统计，1-11月，哈国企业提供商品、工程和服务营业总额同比下降13.6%。分行业看，矿山采掘行业税收收入同比下降44.3%，科技行业下降49.3%，批发零售行业下降6.7%，建筑行业下降13.0%。1-11月，中央预算收入计划完成率为101.4%，其中，税收收入减收653亿坚戈，为4.8134万亿坚戈。

1-10月，哈萨克斯坦对外进出口同比下降14.2%，其中，出口下降19.3%，进口下降3.5%。新冠疫情蔓延导致哈中边境口岸车辆往来受到限制。其中，由中方入境哈萨克斯坦货车数量大跌51.5%，实际进口货运量下降19.8%，导致自华进口关税税收同比下降3%，为99亿坚戈。此外，1-11月，哈国在欧亚经济联盟中获得的进口关税分配收入同比下降8.9%。

2020年，财政部对各项业务流程进行大规模数字化转型，启动了新建、发展和升级现有信息系统的相关工作。实施防疫隔离措施期间，财政部金融监管委员会开展大规模清理整顿无证药品销售和高价销售药品行动，查处非法销售药品案件164起，发起刑事调查案件34起，罚没各类药品38.9万件，总价值8.19亿坚戈。

财政部今年同检察机关和国家安全部门，开展打击虚开发票和非法套现专项整治行动，查处60余个犯罪组织，当年犯罪率下降39%，发起刑事调查案件51起，均创近年来最高纪录。此外，财政部还开展打击侵吞预算资金、非法倒卖原油及成品油、非法资金外逃、地下赌场、制售假酒等专项整治行动。

2020年，财政部制定新的政府采购法，减少单一渠道政府采购，降低腐败风险，提高采购程序专业化水平。