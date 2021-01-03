2021年1月哈萨克斯坦实体经济增长3.6%

哈通社/努尔苏丹/2月16日--2021年1月，哈萨克斯坦的实体经济增长达3.6%。

国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在16日召开的政府例行工作会议上表示，2021年世界经济的发展前景尚不明确。尽管开发了多种疫苗，但与大流行有关的风险仍然存在。去年，创纪录的投资流量下降放缓了世界经济的潜在增长。世界主要经济体之间矛盾的延长将导致世界生产结构的进一步重新分配。基于大规模疫苗接种的有效性和全球经济发展的前景，世界银行1月份预测，2021年世界经济或将从1.6％增长至5％。

在这方面，部长还谈到了2021年1月哈萨克斯坦的社会经济发展成果。

他表示，除了采矿业之外的实际部门增长了3.6％。此外，固定资产投资（不包括采矿业）增长25.5％，这将是未来可持续经济增长的基础。年通胀率降至7.4％。除采矿业外，所有的实体领域均呈现增长态势。由于履行欧佩克规定的义务，石油产量下降了12.3。

据其介绍，制造业的增长仍在继续。机械工程保持了16.2％的高增长率，其中汽车制造业-21.2％，化学工业-12.8％，建筑材料生产-11.8％。此外，服装产量增长9.2％，药品产量增长了4％。

“具体来说，制造业的增长为3%。 全国11个地区呈现增长趋势。其中，东哈州、库斯塔奈州、阿克莫拉州和奇姆肯特市呈制造业的最高增长。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】