2021年少儿欧视歌唱赛哈国区10强名单出炉

哈通社/努尔苏丹/10月13日 -- 2021年欧洲少年儿童电视歌唱大赛（Junior Eurovision 2021）哈萨克斯坦赛区十强赛名单出炉。

据哈巴尔电视台消息， 10月12日晚进行的2021年欧视少儿歌唱大赛哈萨克斯坦赛区在线投票，晋级决赛圈的10名歌手已经确定。

网络在线投票通过少儿歌唱大赛哈国赛区官网jevision.khabar.kz举行。

10位最终的决赛圈选手分别是：

1.阿曼泰 阿姨哈尼姆·阿伊别克克兹

2.别克努尔·加尼别克吾勒

3. 阿斯哈托娃 阿米娜·包尔詹克兹

4. 萨科彦 阿尔敏·叶尔文多维奇

5. 哈姆津 阿利努尔·阿扎马托维奇

6. 塔巴里娜 叶卡捷琳娜·杰尼索夫娜

7.马吉姆 詹·阿里吾勒

8.图格里拜 阿里穆詹·玛依拉姆别克吾勒

9. 朱马拜 阿布勒卡伊尔·多桑吾勒

10.莎乌列诺娃 阿迪娜·叶尔兰诺芙娜

10强赛晚会将于2021年10月6日举行，哈巴尔电视台将进行现场直播。

按照惯例，将由国内著名音乐人为进入决赛的10名小歌手准备最合适的曲目。

最终的冠军将由评委会和公众投票结果共同得出。

全国冠军得主将代表哈萨克斯坦参加2021年12月9日在巴黎举行的2021年欧视少儿歌唱大赛总决赛。

欧洲少年儿童电视歌唱大赛(Junior Eurovision Song Contest, JESC)，或简称«少儿欧视»，创始于2003年，是由欧洲广播联盟（EBU）组织的国际性的歌曲大赛。

这是哈萨克斯坦第四次参与欧视少儿歌唱大赛这一活动。哈萨克斯坦哈巴尔电视台成为欧洲广播联盟 (EBU)成员，为哈国举办相关赛事提供了条件。