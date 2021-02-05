世行预测2021年哈萨克斯坦经济增长2.5%

哈通社/努尔苏丹/1月30日 -- 世界银行驻哈萨克斯坦办事处日前发布《后疫情时代的漫长复苏之路》报告，预测2021年哈GDP将增长2.5%。

世行驻哈办事处首席经济学家拉哈尔扎表示，上述预测是基于48美元/桶的石油均价作出的。按照保守估计，2021年哈GDP将增长2.5%，乐观估计增速可能达到3.6%，但这种场景下仍存在一定风险。

拉表示，世界经济前景改善，出口需求上升，国内经济活动复苏，以及居民收入增加，有助于哈经济加快恢复。新冠疫苗接种成功开展，有助于进一步巩固市场信心，恢复经济活力，并有望在2022年获得更快增速。可能影响经济增长的主要风险，一是疫情长期持续，目前疫情尚未得到有效控制，可能拖累经济复苏；二是风险规避，企业丧失支付能力导致不良贷款上升，可能抑制信贷规模；三是国际贸易投资恢复缓慢，包括出口温和增长和原油需求疲软；四是劳动生产率下滑，健康问题和教育损失可能对经济增速造成影响。

拉指出，虽然国际油价开始缓慢回升，国际市场原油储备充足和履行欧佩克+限产义务仍会对哈石油出口收入造成影响。哈本国银行业存在一定风险，一旦政府支持措施中断，不良贷款可能上升。此外还存在其他新的挑战，如化石原料需求下降、地区引资竞争加剧、金融系统出现动荡，以及对负责、透明的治理需求上升。为加快经济复苏和提高生产率，哈必须加快推进结构性改革。每次经济危机之后，哈GDP增速都会出现下滑，主要原因是生产率低下和经济多元化程度较低。哈当局已表示要下决心解决生产率问题，为经济增长打下坚实基础。