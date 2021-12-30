回顾2021年在哈萨克斯坦发生的21件大事

哈通社/努尔苏丹/12月30日 – 2021年即将迎来最后的一日。在这一年间，哈萨克斯坦人民经历了许许多多的事件，而其中有21件大事最值得我们回顾。

2021年是哈萨克斯坦共和国独立的第30周年。1991年12月16日，哈萨克斯坦最高苏维埃通过了关于独立的宣言，此后每年的这一天，哈萨克斯坦各地都会举办庆祝活动，纪念来之不易的独立日。





今年也是一系列伟人的诞辰纪念之年。包括了易卜拉伊·阿尔金萨林诞辰 180 周年、江布尔·扎巴耶夫诞辰 175 周年、阿里汗·博凯汗诞辰 155 周年、哈吉穆坎·穆奈特帕索夫诞辰 150 周年、穆哈哈利·马卡塔耶夫诞辰 90 周年。





2021年哈萨克斯坦担任了欧亚经济联盟轮值主席。





自2021年1月起，哈萨克斯坦正式开始实施收入和财产全面申报制度。第一阶段的申报范围涵盖所有国家公职领导干部及其配偶、经授权履行国家职能的领导干部及其配偶、以及按国家宪法和法律规定有义务申报的人员。







2021年1月18日，哈萨克斯坦政府新内阁获得任命。

2021年哈萨克斯坦开始使用电子疫苗护照系统，该系统包含了健康二维码，可使用三种语言文字通过政府官方APP予以显示。 2021年哈萨克斯坦开始使用电子疫苗护照系统，该系统包含了健康二维码，可使用三种语言文字通过政府官方APP予以显示。



从2021年起，哈萨克斯坦人将有权将部分养老金储蓄用于购房、就医或转移给私营金融公司管理。 从2021年起，哈萨克斯坦人将有权将部分养老金储蓄用于购房、就医或转移给私营金融公司管理。



2021年哈萨克斯坦政府发布了最新版的哈萨克文拉丁字母表。 2021年哈萨克斯坦政府发布了最新版的哈萨克文拉丁字母表。



哈萨克斯坦自2月1日启动了新冠疫苗全民接种工作，疫苗接种与否完全基于公民自愿原则开展。 哈萨克斯坦自2月1日启动了新冠疫苗全民接种工作，疫苗接种与否完全基于公民自愿原则开展。



今年开始，哈国公民驾车时，随身携带驾驶执照不再是强制性要求，警方可通过电子数据平台直接查询司机的驾照信息。 今年开始，哈国公民驾车时，随身携带驾驶执照不再是强制性要求，警方可通过电子数据平台直接查询司机的驾照信息。



哈萨克斯坦音乐人伊曼别克荣获格莱美大奖。 哈萨克斯坦音乐人伊曼别克荣获格莱美大奖。



4月26日，哈萨克斯坦首款冠状病毒疫苗QazVac上市。 国产疫苗的特点是其运送过程不需要复杂的冷藏设备，只需要将温度保持在+2-8度的温度下即可。 4月26日，哈萨克斯坦首款冠状病毒疫苗QazVac上市。 国产疫苗的特点是其运送过程不需要复杂的冷藏设备，只需要将温度保持在+2-8度的温度下即可。



7月19日，哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜肯斩获第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军。迪玛希也曾在这一大赛中获得第一名。 7月19日，哈萨克斯坦歌手茹哈娅·拜杜肯斩获第三十届«斯拉夫集市»国际艺术节总冠军。迪玛希也曾在这一大赛中获得第一名。



哈萨克斯坦全国范围内的乡村行政长官（乡长）直选选举投票于2021年7月25日顺利落幕。 哈萨克斯坦全国范围内的乡村行政长官（乡长）直选选举投票于2021年7月25日顺利落幕。



夏季奥运会的圣火于7月23日在东京点燃，此次奥运会哈萨克斯坦有28个项目的97名运动员参赛，以8枚铜牌排名奖牌榜第83位。 夏季奥运会的圣火于7月23日在东京点燃，此次奥运会哈萨克斯坦有28个项目的97名运动员参赛，以8枚铜牌排名奖牌榜第83位。



8月26日，位于江布尔州的一个军事单位仓库发生火灾并引发爆炸，导致13名军人和救援人员死亡。哈萨克斯坦总统托卡耶夫宣布8月29日为全国哀悼日。 8月26日，位于江布尔州的一个军事单位仓库发生火灾并引发爆炸，导致13名军人和救援人员死亡。哈萨克斯坦总统托卡耶夫宣布8月29日为全国哀悼日。



2021年9月，由于阿富汗局势发生突变，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，外交部派出专机从阿富汗接回了35名哈萨克族侨胞。 2021年9月，由于阿富汗局势发生突变，根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，外交部派出专机从阿富汗接回了35名哈萨克族侨胞。



世界博览会«EXPO 2020 Dubai»于10月1日在阿联酋迪拜开幕。本届展会哈萨克斯坦馆总面积3400平方米，展馆由 4 个区域组成——圣地地图、文化遗产、自然资源和生物多样性。 世界博览会«EXPO 2020 Dubai»于10月1日在阿联酋迪拜开幕。本届展会哈萨克斯坦馆总面积3400平方米，展馆由 4 个区域组成——圣地地图、文化遗产、自然资源和生物多样性。



哈萨克斯坦在2021年进行了独立以来的第三次全国人口普查。此次普查采取了线上和线下相结合的模式开展。 哈萨克斯坦在2021年进行了独立以来的第三次全国人口普查。此次普查采取了线上和线下相结合的模式开展。 2021年11月，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫宣布将执政党——祖国之光党党主席职务移交给现任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫。 2021年11月，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫宣布将执政党——祖国之光党党主席职务移交给现任总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫。



【编译：木合塔尔·木拉提】



2021年哈萨克斯坦议会选举于2021年1月10日举行，选出新一届马吉利斯其中98名议员。另外9名议员由民族和睦大会于2021年1月11日投票选出。