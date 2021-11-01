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    10:52, 01 11月 2021 | GMT +6

    2021年第三季度哈萨克斯坦平均工资为24.3万坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/11月1日--据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局消息，哈萨克斯坦公民的平均工资水平为243 000 坚戈。

    消息称，截至2021年第三季度，哈萨克斯坦的平均工资水平为243 667万坚戈，名义收入指数119.3%，实际收入指数109.8%。

    名义收入最高的行业分别是：

    -采掘业平均工资最高，达50.10万坚戈（全国平均工资水平的2.1倍）；

    -金融和保险行业，平均工资—45.28万坚戈（全国平均工资的1.9倍）；

    -科学技术行业，平均工资—36.95万坚戈（全国平均工资的1.5倍）；

    -信息和通信行业33.11万坚戈（全国平均工资的1.4倍）；

    名义收入最低的行业分别是：

    -供水、垃圾收集和处理行业，平均工资—15.49万坚戈；

    -农业、林业和渔业领域，平均工资—16.75万坚戈。

    从地区来看，阿特劳州的平均工资水平最高，为41.91万坚戈，是全国平均工资水平的1.7倍。突厥斯坦州的平均工资水平为18.11万坚戈，比全国平均工资水平低25.7%。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 黄金储备
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