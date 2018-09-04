阿巴耶夫：2021年前将建造270个广播电视通信站

哈通社/阿斯塔纳/9月4日 -- 信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫4日在政府会议上表示，2021年前将建造270个广播电视通信站。

"无线广播电视过渡数字化框架下正在实施的工作如下：无线广播电视建筑和基础设施现代化、为社会援助需求者提供电视连接保障服务、地区无线广播电视过渡数字化居民宣传工作。" 信息和通讯部部长说。

据信息和通讯部部长透露，全国共有广播电视通信站827座，其中目前有356座已正常运作。年底前还将建造近200座，剩余通讯站建造工程将于2019-2020年期间完成。根据无线广播电视过渡数字化计划，曼格斯套、江布尔州、突厥斯坦州以及奇姆肯特市等地区已完成通讯站建造工程，覆盖率达99%。其余地区也在进行相关工作。

"此前曾被认为难以置信的数字化信息传播领域的这一大型举措，目前已开始着手实施。因此，计划于2021年完成这项工作。也就是说，从东哈州的'弗拉迪米尔沃夫科'到曼格斯套的'卡拉扎恩巴斯'以及从北部的'苏恩尼耶'到突厥斯坦州'穆尔扎肯特'之间的辽阔大地将完全实现数字化信息传播。"阿巴耶夫说。

【翻译：冰山】