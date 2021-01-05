2021年将有30多场流星雨

哈通社/努尔苏丹/1月5日 —— 据新华社报道，天文专家介绍，今年年内还有超过30场流星雨，其中4场值得“重点期待”。

中国科学院紫金山天文台科普部主管胡方浩介绍，流星雨是由小行星、彗星的碎片高速射入地球大气层而形成。这是一种较为常见的天象。由于流星雨的母天体一般和地球轨道有固定交会时间，各种流星雨的时间也较为固定，并以年为周期循环。根据国际流星组织（IMO）的预报，今年年内还有超过30场流星雨可观。

其中，与象限仪流星雨并称北半球三大流星雨的英仙座流星雨和双子座流星雨尤其值得关注。英仙座流星雨峰值出现在8月11日至12日夜，它的母天体是一颗彗星。此次流星雨观测受月光影响不大，以我国北京地区为例，11日晚8时左右可见辐射点从北方升起，而后整夜都可观测。到极盛时，ZHR(极大时假设辐射点位于天顶的每小时流量)可达到100颗左右。

双子座流星雨母天体则是一颗小行星，峰值出现在12月13日至14日夜。ZHR可达150颗，但上半夜观测受月光影响较大。到14日凌晨2时左右，月亮西落，后半夜观测条件好转。

此外，著名的哈雷彗星也将带来两场流星雨。水瓶座eta流星雨于5月4日至5日夜达到极盛，ZHR可达50颗左右。猎户座流星雨10月19日至20日夜可观，ZHR约20颗。但这两次流星雨，都受月光影响较大。如果公众进行观测，应尽量背对月亮观赏为佳。

天文专家提醒，流星雨预报的日期、峰值流量等还可能出现细微变化，感兴趣的公众可跟进关注短期预报。



