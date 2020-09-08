央行预测2021年国际油价为每桶40美元

哈通社/阿拉木图/9月8日 – 哈萨克斯坦央行副行长阿克勒詹·巴依玛哈穆别托夫就央行对至2021年年末的经济发展预测进行了介绍。

«考虑到哈萨克斯坦的经济结构，石油价格是影响我国当前和未来经济活动和通货膨胀动态的主要因素之一。在解除了隔离限行措施之后，随着欧佩克+协议的实施，原油的产量受到了限制并增加了对市场对能源的需求，这将很大程度上恢复国际市场上的石油价格。»他说。

根据国际机构的预测，布伦特原油期货的平均价格在2020年年末将保持在40美元每桶，2021年可能将上涨至45美元每桶。

巴依玛哈穆别托夫指出，尽管如此，目前国际原油市场上依然存在着波动。例如，伊拉克由于财政困难无法履行其欧佩克+协议中的承诺，此外，中国对石油的需求有少量下降。

他表示，受这些因素的影响，央行对2020年8~9月的预测采取了保守态度，并对2020~2021年布伦特原油的预测价格估计为每桶40美元。

他指出，除了石油价格以外，影响哈萨克斯坦经济的外部因素还包括贸易伙伴的经济状况和通货膨胀，世界商品市场变动情况，以及粮食价格等。

内部因素包括经济形势、国民收入、人力资源以及货币相关数据等。

【编译：木合塔尔·木拉提】