2021年哈萨克斯坦汽车出口量增长49%

哈通社/努尔苏丹/3月29日 -- 尽管全球范围内发生了各种危机，但哈萨克斯坦的汽车制造业仍设法保持了过去几年的积极趋势。

2022年1-2月，哈萨克斯坦经济增速加快至3.5%。在制造业，机械制造行业生产实现了9.2%的强劲增长，其中汽车制造生产增长10.2%。

事实上，近年来，汽车工业在哈国的工业中发挥着越来越重要的作用。因2022年前2个月，哈国制造企业汽车组装生产总值达1336亿坚戈（去年同期为 935 亿坚戈）。这已经是哈国机械制造行业总产量的38.4%。2021年底该数据为 32.1%，而五年前的2016年底，该数据仅为9.9%。另一方面，到2021年底，机械制造行业本身已经占哈国制造业总产值近14%，而五年前仅为9.4%。

截止2021年底，哈国汽车、挂车和半挂车行业的产值达到创纪录的7391亿坚戈。年末该行业工业生产增长达到非常显着的24.3%。机械工程行业的生产增长为 20.4%，制造业增长5.5%，工业总体增长仅3.8%。

因此，尽管存在«新冠肺炎疫情»、«半导体危机»、全球物流问题和世界各地的行业复杂性，哈萨克斯坦机械制造业仍保持强劲增长势头，哈国的汽车产量正在打破记录。

今年1-2月，哈国生产了 1.43万辆汽车、挂车和半挂车，产量同比增长近10%。

根据2021年统计数据，哈国汽车制造业的产量达到9.35万台，同比增长 20.8%，创下了哈萨克斯坦汽车行业的新纪录。乘用车产量为8.07万辆，年增长24.5%。

根据哈汽车商业协会(AKAB)的数据，库斯塔奈州工厂«SaryarkaAvtoProm»生产了6万余辆汽车，比一年前增长1.5倍，占全哈产量的64.2%。阿拉木图汽车制造厂生产2.67万辆汽车和轻型商用车，东哈州生产4300辆，阿克莫拉州生产1600辆。

2021年哈萨克斯坦汽车出口增长49%，达1.21万辆，主要出口方向为俄罗斯、乌兹别克斯坦和白俄罗斯。

2021年，哈国新车销售量达11.76万辆，同比增长 25.9%（2020年为9.34 万辆）。在哈国销售的汽车中，有三分之二为哈萨克斯坦本国生产。去年全年，经销商销售了7.32万辆国产汽车和轻型商用车，比2020年（6.68 万辆）增长 9.5%。

【编译：木合塔尔·木拉提】