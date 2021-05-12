2021年前四个月哈国GDP增长0.7%

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫12日在政府例行工作会议上表示，统计结果显示2021年1~4月哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）增长了0.7%。

«统计显示，2021年1~4月期间，哈萨克斯坦国内生产总值自2020年3月以来首次实现了0.7%的增长。»部长在12日的会议上说。

伊尔哈利耶夫表示，哈萨克斯坦经济正在恢复到稳定增长的趋势。

据其介绍，报告期内，服务业增幅改善明显，国内市场需求稳步提升，制造业表现抢眼，非生产性经济部门的固定资产投资显著增长。

伊尔哈利耶夫指出，实体经济部门成为了自去年以来引领经济稳定增长的«旗舰领域»。报告期内，在排除矿业领域的情况下，实体经济部门的增长率达到了7.9%。其中，建筑、信息和通信、制造业、水电、农业持续高速增长。

尤其制造业，展现了过去十年中的最高增长幅度，体现出了强有力的竞争能力。具体而言，机械工程领域的增长为20.6％（其中包括汽车装配业-25.4％）、建筑材料-26.5％、化学产品-11.2％、塑料产品-18.5％、药品-26.2％、服装业-23.6％和家具行业- 19.5％。

此外，非制造业领域也出现了活跃的投资迹象，部长认为这对哈国经济的多样性将带来很好的帮助。

部长还表示，在排除矿业领域的情况下，固定资产投资额增长了32.3%。

其中制造业吸引的投资额增长了2.1倍，而建筑业投资增幅为72%，农业为66%，通信行业为61%，贸易行业为28.3%，交通领域为27.6%，房地产领域为27.5%。

【编译：木合塔尔·木拉提】