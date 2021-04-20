国家经济部预测2021年哈萨克斯坦GDP增速为3.1%

哈通社/努尔苏丹/4月20日--哈萨克斯坦2021年的经济增长预测为3.1%。

哈萨克斯坦国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫在20日召开的政府例行工作会议上宣布了2021年社会经济发展最新预测。

部长表示，考虑到国家经济增长的业务数据，世界经济和市场的积极趋势，调整了宏观经济指标预测。一季度的GDP增长率由1月份的-4.5％增至-1.6％。年初以来的平均油价为每桶61美元。世界金融组织对石油价格的预测为44美元到67美元不等。在这方面，在调整宏观经济指标时，年均油价定为每桶50美元。

据其介绍，世界银行根据疫苗接种的有效性，预测世界经济将从1.6％增长至5％。

“考虑到上述因素，哈萨克斯坦的经济增长预测由2.8%调升至3.1%。名义国内生产总值估计为77.8万亿坚戈。 外部需求回升的背景下，冶金工业产量积极增长。因此，对制造业的预测由4.1％提升至5.2％。由于1700万平方米房屋的投入使用，住房行业的预测由2.5％提升至5％。 ” 他说。

此外，部长介绍说，由于对IT服务相关的信息和通信服务需求的不断增长，对该领域的预测从3.8％提高到了6.5％。

“据央行统计，出口额将增长108亿美元，达522亿美元， 进口额预计达371亿美元。 通货膨胀率仍将保持先前批准的4.0-6.0％范围内。”他说。

【编译：阿依波塔】