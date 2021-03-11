国际评级机构预测2021年哈萨克斯坦的GDP将增长3.2~3.8％

哈通社/努尔苏丹/3月11日--国际评级机构预测，2021年哈萨克斯坦的GDP将增长3.2~3.8％。

国家经济部长阿塞特·伊尔哈利耶夫11日在政府例行工作会议上就2021年1、2月哈萨克斯坦社会经济发展情况做出了工作汇报。

部长表示，在积极开展的疫苗接种工作框架下，世界上多数国家的疫情形势正在改善。 与2021年1月中旬相比，全球范围内的新冠肺炎单日新增病例减少了46％，哈萨克斯坦的减少了59％。 欧佩克+成员国决定下个月继续限制石油生产，这对世界商品市场产生了积极影响。目前，布伦特原油价格为每桶67美元。

据其介绍，金属价格正在回升。 自年初以来，金属价格的平均增长率为7％。 铜的价格上涨15.8％，铝价上涨9.4％，锌价上涨1.7％。

他认为，商业活动积极恢复的前提条件是疫情形势的改善。今年2月，国际评级机构穆迪、惠誉评级和标准普尔均确认，哈萨克斯坦主权信用评级维持在疫情之前的水平。

伊尔哈利耶夫指出，大流行期间哈萨克斯坦能够维持主权信用评级水平的主要因素是实体经济部门增长的稳定性，恢复经济和收入的高潜力，抗危机措施的灵活性和有效性，以及大量的财政储备。

“因此，国际评级机构预测，2021年哈萨克斯坦的GDP增长率将达到3.2~3.8％ 。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】