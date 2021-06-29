欧开行上调2021年哈萨克斯坦GDP增长预期至3.6%

哈通社/努尔苏丹/6月29日 —— 据总理官网消息，欧洲复兴开发银行（​EBRD/欧开行）近日公布哈萨克斯坦经济增长预测报告。

消息称，欧开行将2021年哈萨克斯坦GDP增速由之前的3.0%上调至3.6%。根据欧开行的预测，哈萨克斯坦2022年的经济增速为3.8%。

上调预测的主要因素是实体部门，特别是制造业、建筑业和农业领域增长趋势，以及部分服务业商业活动的增加、经济领域非制造业的投资复苏和全球原料市场需求的恢复。

根据今年前5个月的数据，机械制造业增长21.1%、化工业增长9.8%、轻工业增长5.5%、食品加工增长3.3%、冶金业增长2.7%、制药业增长25.7%、其他制造业增长7.2%。

报告期内，建筑业增长11.3%、农业增长3.1%。服务业中，贸易增长6.7%、通讯业增长11.6%、金融和保险业增长1.6%、房地产交易增长1.3%。此外，在排除矿业领域的情况下，哈萨克斯坦固定资产投资增长25.5%。

欧开行指出，政府的经济刺激和恢复需求的措施是哈萨克斯坦未来一段时间经济增长的积极因素。

此外，欧洲复兴开发银行认为，疫情复发可能性是全球和各国经济复苏的主要挑战。

【编译：小穆】