乌兹别克斯坦2021年前三季度实现GDP增长6.9%

哈通社/塔什干/10月27日 -- 据乌兹别克斯坦国家统计委员会消息，2021年前三季度，乌国内生产总值约519.83万亿苏姆（约488.3亿美元），同比增长6.9%；人均GDP1492.94万苏姆（1402.3美元），增长4.9%。

各产业均实现正增长，其中，工业产值同比增长9%，建筑业增长4.5%，服务业增长19.5%，农业增长4.2%。2021年前三季度，乌零售额同比增长9.8%，固定资产投资增长5%，货运量增长12.3%，客运量增长7.4%。截至2021年10月1日，乌总人口3507.9万人。

三大产业占GDP比重为：服务业占比38.7%，工业（含建筑业）34.4%，农业26.9%。

截至10月1日，乌官方储备344.14亿美元，环比减少10.2亿美元，下降2.9%。其中，外汇储备119.5亿美元，环比下降3.9%，占总储备的34.7%；黄金储备量由1210万盎司增至1230万盎司，受国际金价下跌因素影响，黄金储备额213.45亿美元，环比下降2.4%，占总储备的62%；国际货币基金组织特别提款权11.19亿美元，占总储备的3.3%。

2021年前三季度，乌外贸额282.16亿美元，同比增长2.5%，其中，乌出口103.29亿美元，下降17.2%，进口178.87亿美元，增长18.7%，贸易逆差75.58亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】