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    13:24, 04 11月 2019 | GMT +6

    截至2021年哈萨克斯坦计划将青年“NEET率”降至6%

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    哈通社/努尔苏丹/11月4日—新闻和社会发展部部长达吾然•阿巴耶夫4日在马吉利斯举行的政府时段会议中表示，截至2021年，哈萨克斯坦青年的“NEET率”须降至6%。

    据了解，NEET（全称为Not currently engaged in Employment, Education or Training）泛指一些不升学、不就业、不进修或参加就业辅导的青年群体。

    阿巴耶夫表示，国际劳工组织的数据显示，全世界五分之一的青年就属于这一群体。2018年，在经济合作与发展组织成员国中，男青年群体中的“NEET率”高达10.5，女青年群体中的“NEET率”高达15.6%；而欧盟成员国中的“NEET率”更是高达16.5%。

    哈萨克斯坦现阶段的这一数据为7.2%，与2018年相比下降了0.5%。截至2021年，政府计划将“NEET率”降至6%，相当于为25.4万人提供就业。

    “目前，属于这一群体的大部分人多为因照料家庭、照顾小孩，或因身体健康等原因无法就业的青年。”部长说。

    【编译：达娜】

    标签:
    社会保障 政府 黄金储备 青年年
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