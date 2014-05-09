美国宇航局计划2021年在火星上建温室花园(图)

哈新社阿斯塔纳讯，据国际在线援引英国《每日邮报》5月7日报道，现在的火星看起来似乎是个贫瘠的世界，但或许有天这里将出现盛开的鲜花和悬挂枝头的果实。美国宇航局计划2020年向火星发送植物种子，并于2021年在火星上建造温室花园。

美国宇航局计划利用2020年中期发射的火星探测器向火星上送植物种子，这个探测器将于2021年到达火星。这一计划名为"火星植物实验"(MPX)，目的是在火星上创建温室。如果计划成功，可能为人类移民火星铺平道路。 "火星植物实验"项目组将利用CubeSat盒进行试验。这种盒子通常为较小、较廉价的卫星设计的，可以绑缚在2020年火星探测器外部。盒子里存有地球空气和200粒鼠耳芥种子，这种有花植物被广泛用于植物生物实验。 CubeSat盒是完全封闭的，以免任何地球生命逃逸，污染火星。当探测器降落在火星上后，这些种子将得到水的浇灌，并在随后2周中生长。科学家们推测，大约15天左右，CubeSat盒就会成为一个有生命迹象的小温室。科学家们还可借助此项试验观察地球生命如何应对火星上的高辐射和低重力环境。 与地球相比，火星上的环境极端恶劣，上面空气稀薄难以呼吸，大气中二氧化碳含量高，来自太阳的辐射强烈。火星平均温度为零下63摄氏度，重力只有地球的38%。