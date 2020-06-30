欧行：中亚地区外国投资有望于2021年中恢复

哈通社/努尔苏丹/6月30日 —— 据国际文传电讯社消息，欧洲复兴开发银行中亚地区总经理库斯维克接受国际文传电讯社专访时表示，中亚地区非采掘业投资有望实现恢复性增长。

库斯维克表示，外国投资者对中亚地区的投资兴趣有望于2021年年中前恢复，前提是引资条件重回疫情危机前水平。如果届时油气价格仍保持低位，中亚国家政府将采取措施促进非采掘业发展，预计农业、食品、制药和其他加工制造行业的投资将会出现增长，航空运输、旅游、酒店等行业实现投资恢复增长则需要更长时间。此外，由于商业活动积极性下降以及更多采用远程办公、线上采购、远程教育模式，对写字楼、商业地产的需求也需要相当长时间重建。这一趋势将促进IT、线上零售、配送及数字化服务等行业发展。随着新技术应用，教育领域可能会出现革命性变化。

库斯维克指出，此次由新冠肺炎引发的危机不同于2007-2009年全球金融危机。此次危机直接打击实体经济，特别是对制造业和服务业产生冲击。中亚地区国家商业银行虽有较高的资本金和流动性储备，但实际上已经停止发放贷款，信贷资产质量出现下降。商业银行必须更加积极地为中小企业提供贷款。欧洲复兴开发银行愿为吸引部分国际银行投资中亚地区发挥作用。

欧洲复兴开发银行预测，受新冠肺炎疫情以及原材料价格下跌影响，预计2020年中亚国家GDP将下降1.3%，2021年增长5.8%。欧行预测2020年哈萨克斯坦GDP萎缩3%，2021年增长5.5%。