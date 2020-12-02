经合组织下调2021年全球经济增长预期

哈通社/巴黎/12月2日 -- 据国际汶川电讯社，经合组织发布《全球经济展望报告》指出，有效新冠疫苗研制取得积极进展，有助于改善对全球经济走出疫情危机的预期，但从短期看，世界经济前景仍不明朗。多国暴发新一轮疫情以及为此采取隔离措施，抑制了全球经济在2020年上半年大幅萎缩后的复苏步伐，导致多国，尤其是欧洲国家GDP出现下滑。这一局面仍将持续一段时间，直至疫苗能够大规模上市。

经合组织预测，2021-2022年，全球经济将呈现渐进且不均衡的增长，第二轮新冠肺炎疫情将会得到控制，疫苗得到广泛应用。经合组织维持2020年全球经济萎缩4.2%的预测，将2021年增速预期由此前的5%下调至4.25%，2022年增速为3.75%。得益于中国经济快速复苏，预计到2021年底，全球经济有望恢复到危机之前的水平，但主要经济体恢复情况将会呈现两极分化。多数国家2022年GDP增速将会大大低于此前预期，部分开展有效监测、控制发病率和采取隔离措施的国家情况稍好，但也会受制于全球需求总体萎缩等因素，出现就业率增长缓慢、企业投资动力不足、职工名义工资和物价涨幅较慢等情况。

经合组织将2020年美国经济增速由-3.8%微调至-3.7%，2021年增速由4%下调至3.2%，2022年增速为3.5%；将2020年欧元区经济增速由-7.9%上调至-7.5%，2021年增速由5.1%下调至3.6%，2022年增速为3.3%；预测2020年中国经济增长1.8%，2021-2022年增速分别为8%和4.9%；预测2020年印度经济萎缩9.9%，2021-2022年分别增长7.9%和4.8%；预测2020年巴西经济萎缩6%，2021-2022年分别增长2.6%和2.2%。

【编辑：木合塔尔·木拉提】