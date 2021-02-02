国际能源署下调2021年原油需求增长预期

哈通社/努尔苏丹/2月2日 -- 国际能源署就未来原油需求走势的分析报告认为，2021年全球原油需求很难出现快速的恢复性增长，因此将需求增长预期调低28万桶/日至550万桶/日。

报告指出，部分国家因疫情出现反复而重新启动限制隔离措施是促使燃料销售再次出现萎缩的主要原因，这将导致2021年一季度全球原油需求减少60万桶/日，而全年则减少30万桶/日。

国际能源署认为，在2020年原油需求减少660万桶/日后，2021年原油供应可能在«欧佩克+»恢复增产基础上增加100万桶/日。同时，国际能源署并不排除2021年二季度原油需求会出现大幅反弹的可能。继2020年12月全球原油稳定供应之后，2021年一月份«欧佩克+»已开始小幅增产。如果俄一季度减产完全达标，并接下来小幅增产，则2021年俄的增产幅度可能会达到10万桶/日水平。

从长期来看，在2050年前全球经济将进一步向低碳趋向发展，进而石油需求的下降速度会更快。1月15日惠誉评级的报告显示，在2050年前低碳发展趋势背景下可能遭受最大打击的行业是石油业，如石油服务、加工、运输等领域。而天然气和化工行业的生存环境则相对较好。主要原因是使用内燃机发动机的汽车销售将会受到更加严格的限制，以及碳排放价格的增长也会使此类汽车售价大幅上涨。