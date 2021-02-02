哈萨克斯坦将于2021年秋季开展人口普查

哈通社/努尔苏丹/2月2日 – 哈萨克斯坦战略规划署署长海拉特•克利姆别托夫表示，哈国将于2021年秋季开展人口普查。

今年1月29日，哈萨克斯坦总统在最高改革委员会第三次会议上做出指示，要求在今年10月开展人口普查工作。

«根据隶属总统俄最高改革委员会决议，今年将对全国人口境况进行全面普查。2021年的人口普查与往年的区别在于，将采用大量全新的数字技术，实现相关程序工作的自动化。»他说。

据其介绍，此次人口普查工作中，人口信息的收集将主要通过两种渠道进行。

其一为借助https://sanaq.gov.kz/官网进行网络问卷调查，通过网站虚拟助手，受访者无论身在何处，都可以进行个人普查，并为自己和家人填写普查表。

第二种方式，则是传统的入户调查，不过今年的调查将对调查人员在防疫要求方面做出严格规定。

«在全面人口普查工作期间，入户调查人员将配备平板电脑，完成调查工作后，这些平板电脑会被捐赠给当地的学校。入户调查将在10月1~30日期间进行。目前全面人口普查工作的相关计划安排，正在同有关国家机关和地方政府进行协商。» 克利姆别托夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】