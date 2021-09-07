哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫2021年国情咨文（全文）

哈通社/努尔苏丹/9月7日 – 2021年9月1日上午努尔苏丹时间11时，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在当天召开的哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上，向全体国民发表了2021年年度国情咨文。以下为国情咨文全文：

人民团结和系统化改革——国家繁荣的坚实基础

亲爱的同胞们！

尊敬的议会议员和政府成员们！

今年我们庆祝哈萨克斯坦独立30周年，这是我们最大的财富。

得益于首任总统-民族领袖高瞻远瞩的决策，哈萨克斯坦取得了巨大成功和国际知名度。

在人民团结一致中我们能够建立一个新的国家——这是我们取得的最大成就。

我们强化了民族精神，奠定了发展的坚实基础。我们已成为国际社会中具有影响力的成员。由于社会稳定，我们走上了可持续发展的道路。

我们共同建设强大的国家。主权不仅仅是空洞的口号和大话。对我们来说，让每一位公民都感受到独立的成果很重要，特别是生活安宁、社会和谐、人民福祉的增加以及年轻人对未来的信心。

我们所有的事业都要以此为目标。通过哈萨克斯坦人民的团结和辛勤奋斗，我们成功地克服了一切困难和考验。

哈萨克斯坦马上要迈入独立的第四个十年。很明显，这并不容易。因此，我们必须做为任何挑战和威胁做好准备，不断改进，不断前行。

我今年的国情咨文致力于解决以下问题：





一、后疫情时代的经济发展

作为中亚最大的经济体，哈萨克斯坦目前正遭受大流行的影响。尽管困难重重，目标仍然要坚定不移地去实现。

为制定中期经济政策和系统化国家规划，我们通过了至 2025 年的国家发展计划和新的国家计划体系。也将审议批准国家项目。

我们的战略目标是加强我们在中亚的领导作用，并巩固我们在全球经济中的地位。

为了进一步吸引直接投资，引入了一项新机制——战略投资协议。

已采取具体措施优化准国有部门。巴伊杰列克国家和哈萨克斯坦农业国家控股公司的合并完成。投资组合公司减半，人员编制削减1/3。建立了新的强大的开发机构。

在大流行中，国家为公民和企业提供了大规模支持。

«简单物品经济»计划已证明了其有效性。计划框架内共启动了3500多个项目，创造了7万个工作岗位，产品和服务产值达3.5万亿坚戈。

在«商业路线图»规划框架内6.6万个项目获得了国家支持，这创造和挽救了15万个工作岗位。

提前使用养老金储蓄的举措具有非常好的经济影响和社会影响。这项措施已帮助超过一百万的同胞改善了他们的生活条件或减轻了抵押贷款负担。

总体而言，我国经济发展呈现积极态势。尽管如此，当前形势依然严峻。

因此，我决定将«简单物品经济»和«商业路线图»规划延长至 2022 年。为此目的分配的资金数​​额将至少达1万亿坚戈。

得益于国家债务少和充足的财政储备，哈萨克斯坦能够相对成功地克服大流行造成的影响。这是我们重要的竞争优势，绝不可丢弃。

然而，近期出现一种新的趋势，即为满足支出需求而扩大财政赤字和国家基金转移支付规模。总想着走捷径，迟早会难以为继。国家的财政储备不是无限量的。为此，必须采取措施增加财政收入，首先要控制财政支出的规模和效率。

为充实国家基金资产，必须加快制定新的预算规则。今年年底前通过相关法律修正案。制定综合的国家财政、国家债务、预算政策、国家基金管理制度。我责成政府会同央行，在年底前制定《国家财政管理纲要》。

与此同时，有必要继续实现经济多元化，扩大商品种类和出口地域范围。

工业化计划十年来，2020年哈萨克斯坦加工业对经济的贡献率首次超过了采矿业。中期目标是在2025年之前，加工业商品的出口规模提升50%，达到240亿美元，劳动生产率提高30%。

正在制定的《工业政策法》应为加工业面临的问题提供对策。对于获取原材料的问题需要实行简单的规则——对本国工业提供的原材料价格应是可负担的且数量充足。政府到年底必须为这项重要任务找到最佳解决方案。

同时应该看到，我国的资源潜力还未得到充分的挖掘，地质勘查还处于较低水平。

需要扩大向投资者提供高质量的可靠地质信息。在各个从属机构的基础上成立国家地质调查局。该机构不应成为决定谁或者如何获取矿产资源的垄断者。其作用是为投资者提供全面的服务支持。

矿产资源利用行业需要新的动力，特别是在地质勘探和矿产综合研究方面。在国家计划下启动的改革应该得到实际完成——应该创建一个向投资者开放的地质信息数字数据库。

矿产资源是国家财富。通过暗地里地讨论做出相关决定的行为应是违法的。相关机构将对该问题进行监管。

国家对经济的过度参与不仅严重抑制经济增长及其竞争力，还会孳生腐败和非法游说行为。国有企业在多个行业仍占据垄断地位，享受专属优惠政策。

我们已开始着手解决上述问题，在《国家治理愿景》中提出削减非国有部门数量、提高效能和透明度、实施问责制等措施。最高改革理事会已批准新的私有化计划，需要严格监督执行。

还有其他需要解决的问题：一是部分国有公司经营亏损，主要领导却不承担任何责任，政府应解决这一问题；二是通胀上升已经失控，央行和政府无所作为，却拿全球通胀的理由来搪塞，类似的托辞暴露出国家经济的脆弱性；三是国内经济专家的作用发挥不够。

央行和政府的主要任务是确保通胀率回归4%-6%区间。

实施了总规模为6.3万亿坚戈的反危机措施，导致国家经济中出现货币供应过剩问题。但仍存在这部分资金没有进入的领域。二级银行不投资小项目，尤其是在农村地区。

因此，有必要利用小额信贷组织的潜力。他们在该领域工作，他们了解客户、业务和机遇。央行和金融监管署应就此问题制定一揽子措施。

降低压力资产水平的工作非常重要。

我们通过了一个决定——国家不应该帮助银行家。同时，被冻结的资产需要回归经济流通，但完全以市场为基础。这需要一个法律框架。政府应与金融监管署在年底前共同向议会提交该法案。

通货膨胀的非货币因素：主要是食品价格。

关于哈萨克斯坦农业发展潜力的问题已经说了很多，但农工综合体领域确实积累了不少问题，首当其冲的就是食品定价和分配问题。此前，我曾提出过建立批发分拨中心的重要性，这项工作仍在实施阶段。

必须确保小型农业生产者乃至家庭农业能够进入这一体系。食品市场绝不能出现垄断。

必须确保对食品生产供应链的各个环节进行统一监督。目前，这项工作由多个部门负责。出现本轮食品价格飞涨后，这些部门不是坐在一起认真分析和采取有效措施，而是相互推诿指责。这一问题已经到了必须整顿的时刻了。必须划定各部门责任范围，指定一个专门的牵头负责部门，并为其他部门制定清晰明确的工作规则。政府应当在一个月内就此问题作出相应决定。

不利的天气条件暴露了畜牧生产的严重问题。我们及时采取措施，稳定了饲料供应形势。但是仍需要系统性的措施。

需要扩大饲料作物的种植面积，加强对作物轮作的监管，扩大利用空间监测和土地遥感的可能性。提高牧场使用率。

今天，普通农场主无法进入牧场，因为牧场属于一些位高权重的人，他们用自己的土地建造了坚不可摧的堡垒。由于各种原因，包括个人依赖性，州长无法解决这个问题。

政府应与授权机构共同采取果断措施来纠正这种情况。应保障村民的私人农场的牧场用地。他们的法律地位和扶助措施应在《家庭农业法》中详细说明。政府需要尽快制定法案。

兽医领域也有待完善，需要明确国家和地区的职能和权限。牲畜的健康和生产力取决于兽医在该领域的有效工作。而这又直接影响到农村居民的福祉。

如果没有现代兽医服务，就不可能扩大大部分农产品的出口。因此，在该领域需要以下进行工作：流程数字化、数据收集和传输的自动化、人员培训和加薪。到今年年底，政府必须采取具体措施改革兽医体系。

三是农业政策的不连贯性。政策随着农业部长的更换而变化。在这种情况下，农民很难为未来进行规划。需要制定统一的总路线，重审和稳定补贴机制。

仅在过去五年中，超过 2 万亿坚戈用于补贴。遗憾的是，农工综合体领域中超过一半的刑事案件与盗窃补贴有关。这种情况是无法容忍的。

需要加强监管框架，引入有效的规划和监督系统。发放补贴的程序应清晰透明。补贴应完全提供给中小型农场。

需要详细研究促进农业技术改造的手段。农工业综合体中使用的技术中约有 90% 已经完全过时，需要现代化。

农业补贴政策应与国家工业政策保持统一。我要求政府和巴伊杰列克控股公司就这些问题准备一揽子建议。

农工业综合体的主要任务是为完全保障国家基本食品的供应。

今年我签署了一项法律，禁止向外国人和外国公司出售和出租农业用地。

对《土地法》进行了修订，以鼓励国内投资者投资农村地区的发展。 这些修订使农业土地参与完整的经济周转。

我相信所有这些决定都会对我们的农工业部门产生积极的影响，这将成为国家经济增长的关键点之一。

现代世界竞争能力的主要因素之一是深度数字化。

对哈萨克斯坦来说，实现现代化数字技术转型和引入工业4.0元素至关重要。我们应当同其他战略伙伴国家积极开展合作。

与此同时需要培育和加强本国的IT行业。国家需要年轻、受过教育、积极进取的人才。在国家数字化项目的框架内，需要培养至少10万名高素质的IT人才。

至2025年，数字产业的服务和商品出口至少要达到5亿美元。

这些和其他任务需要国有部门的完全数字化重启。主要和长期存在的问题是国家机构信息系统缺乏有效整合。这个问题需要一个彻底、快速的解决方案。

首先要建立全新的«数字政府»架构，国有部门的所有IT计划都将基于新的«国家技术»平台完成，避免重复、低效的支出和官僚主义，确保公众能够通过智能手机享受100%的公共服务。

其次是启动数字化转型中心，国家机关的所有业务流程都将重新修订并转换为数字模式。

三是要构建国有企业与IT界的合作平台。准国有部门的数字化需要和诉求应最大程度依靠本国企业来解决。

四是必须分阶段拓宽和改造数据传输线路，使其与国际通信通道相互联通。将建设可以为邻国服务的现代数据处理中心。

我们应发挥本国巨大的信息通信潜能。这在新的数字化时代具有地缘政治意义。哈萨克斯坦应当成为欧亚主要地区的中央数字枢纽。

为此需要加大人才培育力度。总理应提交相关工作方案。

阿富汗问题及全球紧张局势升级，使哈萨克斯坦面临着重启国防工业项目，以及制定新的国防发展规划等任务。

加强国防能力、提高对威胁的反应能力也应成为国家重点工作。我们必须为外部冲击和最坏的情况做好准备。对来自外部的风险建模已变得至关重要。有必要进行压力测试、制定情景、在此基础上制定和调整国家机构的行动计划。





二、提高医疗卫生体系的有效性

谚语说：«健康是最宝贵的财富。»

新冠病毒成为了卫生体系的严峻挑战。蔓延全球的疫情并未结束。每天，我们成千上万的同胞感染，许多人死亡。

自大流行开始的第一天以来，我们毫不迟疑地采取了抗击疫情蔓延的措施。

哈萨克斯坦是少数几个已经研发了自己的新冠病毒疫苗的国家之一。 我们对QazVac 疫苗的有效性和安全性毫不怀疑，现在也有其他国家提出进口哈萨克斯坦疫苗的需求。

我们有足够的疫苗供应，哈萨克斯坦人们有机会可以选择——许多国家做不到这一点。

哈萨克斯坦仍在继续进行大规模疫苗接种，但在社会中仍有反对者。他们不仅拒绝接种疫苗，而且还呼吁民众也不要接种疫苗。由于他们的影响，许多人迷失了方向。

这些人都应认识到：他们不仅要对自己负责，还要对他人的生命负责。 因此不能受反对接种疫苗的人的支配。

人类不止经历了一种流行病。我们不能忘记，只有在疫苗出现之后，许多危险的疾病才停止传播。

未来有可能还会出现新的冠状病毒变异株。专家表示，还会发生其他流行病。 我们不能束手就擒，需要适应这种情况下的生活和进一步发展。

当前，购买所需的疫苗非常重要， 应尽快购买在世界卫生组织注册的疫苗。

同时，有必要让整个医疗卫生领域过渡到定期接种疫苗工作。

应建立国家生物安全预测系统。该措施应在相关法案中有规定。我要求议会在此次会期结束前通过该法案。

许多卫生和流行病学专业实验室不符合国际标准。在«民族健康»国家项目框架内，需要为至少12个实验室配备高科技设备。这将使我们的实验室符合国际标准的水平提高 90%。

不允许与新冠病毒无关的疾病情况恶化。在大流行中，常规筛查和手术被推迟。许多儿童没有接受常规疫苗接种。这种情况是不允许发生的。

医疗领域需要大量资金。这包括基础设施、人员和药物供应。

需要特别关注制药行业。与病毒的斗争表明，该行业已成为竞争力和安全性的重要因素。因此，有必要建立一个医疗器械实验室和技术检测中心，并按照所有国际标准进行认证。

加强与全球制药企业的合作。重要的是吸引投资者，确保技术和最新研发的转让。扩大与国内生产商的承购合同的数量和种类。到 2025 年，国内生产的药品和医疗器械的份额必须从现有的 17% 提高到 50%。

健康的关键是体育文化。我再次指出：要为大众和儿童体育创造一切条件。 各州长要确保体育基础设施分阶段建设。

关于东京奥运会的比赛成果，有必要在专门的会议上来讨论体育情况。





三、高质量的教育

自今年1月以来，教师工资增长了25%。未来三年，我们将为此额外拨款 1.2 万亿坚戈。所采取的措施正在取得成果——师范专业的平均分数急剧上升。

我们将继续扶持教师的政策。同时，在全球变化的背景下，在毕业生进入劳动力市场之前，所获得的知识很有可能已经过时。因此，相关部面临着更新课程以适应新现实的紧迫任务。

大流行期间远程学习暴露了国家电信网络的效率不足。这导致了大量学生不具备基础知识。另一个问题出现了，可以说孩子们不上学了，因为他们认为没有必要远程学习。

我责成政府认真解决这个问题，特别是提高远程学习形式信息系统的质量。我们的教育必须是可接受的和包容性的。

也有一些好消息。今年，几名哈萨克斯坦的学生在国际奥林匹克竞赛中获奖。

这样有天赋的孩子需要得到充分的支持。我们将为他们提供赛外大学入学奖学金，并支付一次性现金奖金。教育孩子的教师也应该在道德和物质上受到奖励。

在«全民教育»的框架内扶助来自社会弱势家庭的儿童至关重要。物质支持措施应与«数字教师»教育项目相辅相成。

教育体系需要积极和专业的教师。我认为每三年就需要对教师进行再培训，而不是像现在这样每五年进行一次。毕竟，他们应该是新知识的载体，真正的启蒙者。同时，不允许出现教师自费培训的情况。

中小学校学位不足仍然是中等教育系统的一个严重问题——赤字为 22.5 万。如果不采取紧急措施，那么到 2025 年可能会达到 100 万个学位。 此前，我曾责成2025年底前至少建设800所学校。今天我将该任务提高到建设1000所。

除了从国家预算拨款建设学校外，还需要让私营部门参与解决这一尖锐问题。

应开始分阶段过渡到人均筹资和综合性的农村学校。

对儿童的早期职业指导尤为重要。年轻一代应该意识到未来职业的选择。政府应与阿塔梅肯国家企业家协会共同解决这一重要任务。

我们将继续实施《免费技术和职业教育项目》。

今天，«不上学、不工作、不参加职业培训»的青年中 23.7 万人仍未覆盖。每年有 5万名申请人自费学习，其中 85% 是低收入者。这种情况需要纠正。 应100%的覆盖免费学习技术和职业教育中急需的专业。

另一个获得职业的途径应是军队。应解决现役兵士掌握实体经济中所需专业技能的问题。

相关部的任务是确保高等教育质量的提高。大学应对人员进行培训。

最重要的优先事项是科学的发展。要解决这方面积累的问题，必须在年底前修改立法。

首先，要确保优秀学者获得稳定、体面的薪酬，包括在科学的基本资助中。在国家社会信任会议召开的会议上，我责成直接资助涉及基础科学的研究机构。 直属部委应为此类科学机构的选择和资助制定清晰透明的规则。

基础科学发展的一个严重壁垒是三年的资助期限。在如此短的规划范围内，很难取得任何有意义的成果。应考虑将资助期限延长至五年。

国家科学委员会决定的客观性问题仍在日程上。我认为需要引入上诉制度。

总的来说，哈萨克斯坦的教育和科学面临着大规模、紧迫的任务——不仅要跟上新趋势，而且要领先一步，创造趋势。

四、完善地区政策

«倾听人民声音的国家» «的基本原则是国家机构应该为公民的利益为本。 这主要关系到地方政府。

地方政府应与公民保持联系并迅速解决他们的问题。然而，这通常不会发生。高层管理人员时不时地必须纠正在地区做出的决定，甚至为他们做出决定。

各级的地方领导不是总能够独立执行命令，工作时考虑上级政府的意见。这主要是因为问责机制不够完善。对其活动的评估实际上并不取决于地区居民自己的意见。因此，有必要优化各级领导工作的考核机制。

应重点关注独立民意调查。它们客观地反映了民众对地方政府工作质量的真实态度。通过民意调查直接听到公民的声音，而不是通过正式报告。 总统府应就这个问题准备一揽子提议。

在地区政策中，应重点关注解决社会经济发展的不平衡。要把各地区的具体任务与国家优先事项正确结合起来。

在国家发展计划的框架内，确定了 25 项具体任务，以提高公民的生活质量。 这些是我们工作的主要方向。 因此，政府和州长需要根据通过的国家目标更新地区发展计划。

当然，解决失衡的主要方法之一是对预算支出进行优先排序。国家预算的资金分配不应取决于州长的威力、任何个人偏好和其他主观因素。

重启预算编制过程，需要更广泛地运用人均筹资机制；需要采取客观的预算限额分配方法。

需要简化预算流程，从根本上减少这方面的官僚作风，并扩大使用数字工具进行规划和预算执行。有必要引入整体预算，提高预算项目负责人的责任。政府需要对预算立法和附则制定一揽子修正案。

一个极其严重的问题是对项目估计成本的系统性高估。包括幼儿园和学校等小型设施，也包括大型基础设施项目。应尽快从根本上修订当前的定额基准和做法。政府、审计委员应在 12 月 1 日前提交提案。

提高地区的财政独立性。

2020年起，中小企业企业所得税转入地方预算。在此期间，尽管经济活动下降，但地方预算收入比计划高出 25%。这表明地方长官对发展当地商业的兴趣增加，投资和税基得到了增加。

需要继续实行该领域的政策。我要求政府在年底前准备一揽子相关建议。

哈萨克斯坦正在稳步推进城市化进程。百万城市应该成为哈萨克斯坦全球竞争力的支柱，各州首府应成为地区的增长点。因此，需要制定《城市发展法》和新的城市综合建设标准。

坚持«基础设施为人»的原则至关重要。重点发展有前景的村庄。主要目标是确保它们符合地区标准体系。这些应列入地区发展计划。

27个单一型城市城市现在约占工业生产的40%。是我们 140 万同胞的家园。需要就进一步发展单一型城市调整政策。在不久的将来，我们将在专门的会议上讨论这个问题。

发展地方自治是一个重要的优先事项。在直辖市和各州首府成功实行«公众参与预算»。根据市民的实际需求，实施了数十项改善设施工程。这是一个成功的经验。现在有必要将«公众参与»在改善设施和住房和公共服务预算中的份额提高 10 倍。

为加强国家内部的互联互通，需要完成所有已启动的交通基础设施项目。 在 «光明之路» 国家规划的框架内，正在构建统一的交通网络，将中心与地区连接起来。具有战略意义的重要基础设施和社会项目已经实施。州长和政府的任务是在每个地区启动类似的基础设施发展项目。

基础设施现代化建设面临着长期存在的问题。

政府应与«萨姆鲁克卡泽那»基金共同开始实施以下大型项目：在阿拉木图2号热电站建设蒸汽发生装置，3号热电站现代化和扩建1号热电站；在南部地区建设 1000 兆瓦的新发电能力的电站；改造阿拉木图和阿拉木图州区的电缆网络。这些项目的总投资规模将超过1万亿坚戈。

我们与国家各个地区的战略投资者共同实施约 2,400 兆瓦的可再生能源的建设。

应高度重视国家的生态环境问题，尤其是空气质量。

从中期来看，10 个污染最严重的城市需要进行气化并转向替代能源。

为改善西部地区供气现状，今年将启动实施3个天然气项目，规模达7000亿坚戈。在卡沙甘油田建设一座天然气加工厂，建设马哈特-北高加索 « 天然气主管道和对«贝内乌-扎瑙津 « 天然气主管道进行改造。

联合国预测未来十年将出现全球水资源短缺。到2030年，世界水资源短缺可能达到40%。因此，我们需要通过最新的技术和数字化来提高水资源保护。这是一项战略任务——没有其他方法可以防止水资源短缺。政府需要制定具体的解决方案，以促进节水技术的引入并有效调节用水量。

为保护水体生态系统和节约利用资源，我们将开始重建120条运河。 将在阿克莫拉、阿拉木图、西哈萨克斯坦、江布尔、克孜勒奥尔达、土突厥斯坦州新建9座水库。我们拥有实施这个大型项目所需的所有资源。

为了保障阿特劳州和曼格斯套州的地区饮用水，将对«阿斯特拉罕-曼格什拉克»水主管道进行现代化改造，并在肯德尔村建造一个新的海水淡化厂。

获得饮用水的问题并没有得到解决，尽管数十年来为此拨出了巨额资金。在国家地区发展规划的框架内我责成五年内向100%的城市和村庄供应清洁饮用水。这是政府的首要任务。

当今世界正朝着产业和经济生态化方向发展，这已经不再是一个简单的概念，而是以税收、关税和技术调节措施等形式出现的具体解决方案。所有这些都会通过出口、投资和技术转让等方式对国家发展产生直接影响，哈萨克斯坦不能置身事外。毫不夸张地说，这是事关哈萨克斯坦可持续发展的问题。

哈萨克斯坦已提出到2060年实现碳中和的目标，这项工作应当务实加以推进。

哈萨克斯坦人口数量和经济发展均呈现增长趋势，实现高质量发展离不开能源。随着煤炭时代走向终结，除了可再生能源，还有必要考虑发展其他可靠的电力能源。预计到2030年，哈萨克斯坦将会面临电力短缺。

世界各国经验表明，发展核电是解决电力短缺的最佳途径。发展核电并非小事，因此需要尽可能理性地看待这一问题。政府和萨姆鲁克-卡泽纳国家基金应在一年内，就在哈萨克斯坦发展安全环保的核能技术开展可行性研究。

该问题必须从发展核能工程技术和培养新一代高素质核能领域人才的角度加以考量。

«绿氢»的生产也是一个有前景的方向，也就是氢能源。我责成政府准备关于这个问题的提案。





五、在劳动力市场构建有效的生态体系

大流行引起了劳动力市场的重大转变。远程工作的工作方式得到快速发展。

随着许多新职业、自动化和数字化的出现，一种新的发展态势。在这样的现实中，个人竞争力只能通过反复培训和掌握新专业来保证。因此，需要制定《职业资格法》，规范资质认定问题，工作人员提高能力。

全面数字化催生了基于互联网平台的新就业形式。如出租车司机、快递员等。该领域需要政府在社会和医疗保险、养老金、税收方面的提供帮助。

移民进程对我们的劳动力市场也有很大影响。就接劳务移民数量而言，哈萨克斯坦是独联体国家中排第二。我们需要正确的解决方案来解决这个领域的问题。政府需要制定新的移民政策纲要。纲要中需要阐明保护在国外工作的我国公民权利的机制。

内部劳动力流动问题也需要新的方法。政府将需重新调整现行的发放自南部向北部地区移民的人员安置补贴费用。不仅可以通过地方政府提供补贴，还可以报销从南部地区独立雇用工人的雇主的费用。

要积极帮助想从事自主创业的移民。还需要考虑为他们提供土地的可能性，不仅用于建造房屋，还用于农业活动以提供更广泛的政府支持措施。

哈萨克斯坦是福利国家。向处于困境的公民提供全面扶助是我们的优先事项之一。但是，遗憾的是，家长式情绪和社会福利依赖性正在加剧。

有许多公民故意利用国家福利项目。这种情况在社会中是错误的典范。就像在任何文明国家一样，他们必须在法律和社会中负责。与此同时，那些需要真正帮助的人没有获得支持措施。

获得不应当的社会补助的想法使一个人不再通过劳动赚钱。这种不正确的生活方式已经开始对年轻人的价值体系产生负面影响。因此，我们需要公民意识、社会意识和立法意识的根本转变。在正在制定的《社会法典》中，所有这些问题都需要得到关注。





六、政治现代化和保护人权

分阶段政治现代化是我国战略方针的主要任务之一。

过去两年，我们在该领域进行了一系列重大变革。通过了一项新的法律，组织举行集会的原则，政党进入马吉利斯的得票率门槛已降低至 5%；选票上增加«反对所有候选人»选项。

这些和其他措施得到了社会的积极支持。它们加强了我们可持续民主发展的进程，根本性地改变政治制度，并促进公民更广泛地参与国家治理。

但不能止步于已经取得的成就。我们的目标是进一步提高国家的效率、政治进程的透明度和竞争力。因此，政治改革将继续进行。

为不断巩固国家体制，我们将结合自身特点，逐步推进各项改革。这是建立一个强大、公正和进步的国家的唯一正确的途径。我们的公民完全赞同这种做法。

最重要的一步是实行乡村行政长官(乡长)直选。这是我在去年国情咨文中提出的政治改革的关键一点。这一决定直接影响到村民的利益，也就是40%以上的哈萨克斯坦人。我们走在正确的道路上。 2024 年公民将有机会以试点模式选举乡村行政长官。

地方自治进一步现代化的一个重要因素是公民文化的发展。

总统府必须制定有效的机制来支持农村地区的民间倡议。有必要根据农村非政府组织的要求调整赠款融资制度，引入简化的接收程序。这将推动农村的社会积极性。

为妇女和青年在政党选举名单中规定30％的强制性配额，促使政党更加积极地工作，更新政党队伍，寻找新面孔。同时，配额在最终选举名单中没有得到体现。为了完全落实，需要立法规范在分配议会代表时强制考虑该配额。

我们正在建设一个包容性的社会。在我国，有特殊需求的人在社会和政治生活中的代表很少。我建议扩大公民配额人群名单，为有特殊需要的人规定配额，除了妇女和青年。

我一直特别关注人权保护领域。在过去的两年里，我们在这个方向上取得了重大进展。

今年1月，我签署了旨在废除死刑的《旨在废除死刑的〈公民权利和政治权利国际公约〉第二项任择议定书》。现在我们必须使刑法规范与第二项任择议定书的条款相协调。我希望相应的法律能在年底通过。

今年夏天，根据我的法令，政府批准了一项保护人权的综合计划。这份重要文件为进一步完善哈萨克斯坦的人权保护制度建立了一个长期的体制框架。

综合计划通过后，积极启动了性别平等相关工作。必须确保最大限度地支持妇女在社会中的经济和政治地位。总统府负责这项工作。

家庭和性别政策纲要需要进行调整。

执法体系正在发生重大变化。行政司法自 2021 年 7 月 1 日起开始运作。 以一种新的方式建立了国家机构与公民之间的关系。正在引入现代法庭活动形式，减少多余的法庭程序。在立法层面，对立法的所有矛盾和混淆之处进行了有利于公民和企业的解释。

随着三级模式的引入，加强了对刑事诉讼参与者的保护。今年以来，杜绝了两千多名公民刑事犯罪。

检察监督效率提高——98%的无理决定在三天内被取消。有必要逐步扩大检察官准备起诉书的权限。这将提高他们的责任并加强对调查结果进行法律评估的机制。

内部事务机构免除一些非核心职能。地区督察的地位得到了提高——他们在预防犯罪领域被赋予了额外的权力。

在多个地区试点开展警务服务模式。下一阶段是其规模化。这项工作的成功在很大程度上取决于地方政府的参与，他们必须了解改革的本质并为警方提供帮助。

同时，打击犯罪的实际问题也不容忽视。公民的信任导致欺诈行为增加。总检察院需制定一套措施来打击欺诈和金融金字塔。

应特别监管预防和打击针对儿童的性犯罪，特别是那些没有父母照顾的儿童。

毒品，包括合成毒品的传播对子孙后代的福祉构成了可怕的威胁。责成执法机构严格杜绝这毒品在我们的公民中传播，尤其是在年轻人中。

应继续有效打击腐败。到年底，相关机构需要提交中期行动计划的战略文件以供批准。同时，要特别注意消除«日常腐败»。

在捍卫公民权利的同时，我们也不能忘记包括律师在内的人权捍卫者的权利。要确保他们的活动安全，制止妨碍他们工作的违法行为。

所有上述措施都是我们旨在改善政治制度和保护人权的战略方针的组成部分。





七、团结是进步的主要因素

哈萨克斯坦正在进入一个全新的时代，生活的各个领域都发生了根本性的变化。在全球不稳定和众多新挑战的背景下，我们需要强化我们的价值观，对未来有清晰的认识。

我们的主要原则«多样性的统一»是不可动摇的。因此，民族关系的和谐发展一直是并将是哈萨克斯坦国家政策的主要方向之一。这不仅仅是空谈，该政策得到了绝大多数哈萨克斯坦人的支持。对于我们的公民来说，和谐、宽容就是生活本身，受文化和语言的相互渗透所制约。

根据宪法，我们是统一的民族，这是我们无限的力量。在支持多元化意见的同时，我们将严厉打击任何形式的激进主义，不允许侵犯我们的国家主权和领土完整。

我们必须像保护眼睛一样保护社会的团结与和谐。所有公民都必须认识到种族间和宗教间关系和谐的重要性。

我们一直奉行团结。我们不会容忍对语言、国籍或种族的歧视，以及对荣誉和尊严的侮辱，我们将依法追究他们的责任。这种不负责任的做法有悖于宪法，违背了我国的利益。

发展哈萨克语仍是国家政策的优先事项之一，这方面的工作成果显著。

哈萨克语正在成为教育、科学、文化和商业的通用语言。总的来说，国语的使用正在逐步扩大， 这是自然现象。因此，没有理由说哈萨克语的领域变得有限。

根据宪法，哈萨克斯坦的国语是哈萨克语。俄语具有官方语言的地位，不应妨碍其依法使用。

每一个将自己的未来与哈萨克斯坦联系起来的公民，都应该重视学习哈萨克语，这是爱国主义的主要表现。

如果我们的年轻人能掌握包括俄语的其他语言，那更好。

哈萨克斯坦和俄罗斯之间的边界是世界上最长的边界，俄语是联合国六种官方语言之一。因此，我们需要理性看待这个问题。

必须促进文明对话和相互尊重的文化。哈萨克斯坦民族和睦大会在这方面具有重要作用。我们必须对我们的国家和公民负责。

在团结社会、加强民族认同方面，有效利用国家历史遗产和文化潜力具有重要作用。在该领域哈萨克斯坦拥有充足的可能性，包括在国际舞台上的有利立场。

同时有必要重新考虑该领域的相关政策。今天。国家仅对某些特定公众人物提供支持并为此花费大量公共资金。

我国年轻有才华的雕塑家、艺术家、演员、音乐家、作家只能通过个人赞助展示他们的才华。然而多亏了这些才华人士，哈萨克斯坦的文化正在世界各地广为人知。

因此，政府应当同业界专家合作，在年底前提出具体行动计划，推动我们的文化朝新方向和有才华工作者发展。

应考虑设立创意产业扶持基金。

知识分子在我国历来扮演着特殊的角色。一直带领我们的国家前进，引导青年，与无知作斗争，并从事启蒙运动。这些品质是我们国家准则的核心，绝不可丢弃。

现在是网络时代。大量的负面信息毒害了现代人的意识。虚假的意义和不永恒的价值观广泛传播。这是一个非常危险的趋势。

在这种时候，知识分子的积极地位就显得尤为重要。其权威不是由奖项影响的，而是由真实的行为。

主要任务是向年轻人灌输普遍的人类价值观。在我们的社会中，需要培养爱国、求知、勤奋、团结和责任感等品质。

因此，我呼吁知识分子不要回避解决影响国家未来的问题。

发展对话和公民参与的传统，培养国家团结和统一的进步价值观对我们来说很重要。

只有共同努力，我们才能加强我们独特的国家认同感。正如哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫反复强调的那样，民族间和宗教间的和谐是我们的宝贵财富。

为了国家的未来，我们有义务保护和加强国内稳定和民族团结。

尊敬的同胞们！

这些是我们当前议程的关键优先事项。

我们的主要财富是哈萨克斯坦人民。

全体哈萨克斯坦人民的福祉是我作为总统的主要目标。为实现这一目标，我提出五项核心倡议。

倡议一

提高最低工资标准。

哈萨克斯坦自 2018 年以来一直没有上调最低工资标准。新冠肺炎大流行引起的全球危机也影响到了哈萨克斯坦人的收入。此外，哈萨克斯坦的最低工资标准也低于一些独联体国家。因此我决定自2022年1月1日起，将最低月工资标准从目前的42500坚戈提高到60000坚戈。

这项措施直接覆盖超过100万人口，间接惠及全体劳动者。此外，这也将消除影子工资问题，目前其规模已达 30 家，可能是已申报的 40%。

提高最低工资标准对国家经济产生积极影响，提高内需增长。据专家称，这将使 GDP 增加 1.5 倍。

同时，要避免在税收、社会等领域出现不当使用最低工资标准作为计算指标的现象。

我要求政府和议会确保在今年年底之前对立法进行必要的修改，并于明年一月生效。

倡议二

哈萨克斯坦有超过 650 万人是 雇佣工作者。他们的主要收入来源是工资。

近10年来，职工劳动保险金已落后于企业主利润水平60%。为此，责成政府制定促使企业主提高员工劳动报酬的«软性»措施。

对于提高员工薪酬的企业主，可考虑对其参与受监管的采购给予一定优惠，并优先获得国家支持。

倡议三

企业社保缴费负担需要变得更加清晰和简单。特别是对于小微企业来说。

建议小微企业缴纳统一的劳动保险金，缴费标准从工资基数的34%降至25%。此举有助于成千上万的企业员工走出«影子经济»，成为养老体系、社会和医保体系的完全参与者。

在该问题上不允许搞突击。需要研发相应的支付系统以避免企业出现中断和费用。该系统应从 2023 年 1 月 1 日开始运行。

倡议四

自2020年起提高了教师、艺术和社会领域60万人公务员的工资。

不过，这项措施并未惠及到其他公务员。 包括文化机构、档案馆、图书馆、等单位工作人员，以及技术人员、猎人、司机等。

2022-2025年间，国家每年为上述公务员加薪20%。这项措施惠及大约60万人。





倡议五

住房问题永远是人们最关切的问题。

《保障性住房》»和«7-20-25»等规划即将结束。与此同时，市场抵押贷款利率仍然很高，并非所有哈萨克斯坦人都可以贷款。因此将制定全面的住房计划。«家庭银行»将负责该计划，该银行正在转变为国家发展机构。银行面临着根据«单一窗口»原则确保公民住房的核算和分配的任务。

允许提前支取部分养老金用于购房。允许公民将个人养老金超额部分转入«家庭银行»账户，用于今后购买住房。此举有助于居民形成储蓄习惯，合理支配存款。

尊敬的议员们！

第七届议会第一次会议期间通过了 63 项法律。

得益于议会上下两院的协调性工作，为系统性转型和改革的实施奠定了立法基础。

今天第七届议会第二次会期正式开始。我们面临着许多重要的任务。所有法案都必须经过高质量和深入的审查。要始终坚持捍卫人民利益。

作出的每一项决定都要考虑到民众的需求和国家的能力。

祝你们在这项负责任的工作中取得成功！





亲爱的同胞们！

我们的方针坚定不移，目标明确。

我们知道如何实现目标。我们始终如一地把我们的计划变为现实，我们将完成所有的承诺。我们已准备好迎接任何挑战和困难。

作为国家元首，我将竭尽全力为人民谋福利。

今天，为了解决我们面临的任务，必须团结国家和整个社会。

所有质疑国家元首政策方针的人都不可能胜任自己的工作。有些人赖在位置上，却不执行总统的命令，这些人应该从现有的位置上离开。

目前，哈萨克斯坦已经进入国家发展的决定性阶段，国家机关必须作为统一的整体发挥作用，惟有如此，才能确保实现既定目标。

民族的凝聚力是我们国家成功的主要因素。当我们团结时，我们是不可战胜的。

谚语说到：«有团结的地方，定有幸福相随。»

我们的力量在于团结！ 我们将一起为国家的利益而奋斗！

愿我们神圣的祖国永恒！

【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】



