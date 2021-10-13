2021年哈萨克斯坦物流运输国际展览会开幕 总理致贺信

哈通社/努尔苏丹/10月13日--2021年哈萨克斯坦物流运输国际展览会 （TransLogistica Kazakhstan-2021）13日在阿拉木图开幕，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明向展览会致贺信。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长别热·卡玛利耶夫宣读了总理贺词。

总理在贺文中表示，哈萨克斯坦位于欧亚大陆重要的交通枢纽，是亚洲和欧洲之间的过境桥梁和可靠的合作伙伴。“我相信‘2021年哈萨克斯坦物流运输国际展览会 ’ 将有助于发展过境和运输潜力，进一步加强长期互利的合作伙伴关系。 ”

副部长卡玛利耶夫表示，过去的15年中，哈萨克斯坦在交通领域投资了约350亿美元。

“哈萨克斯坦正在大力发展运输领域和运输走廊的过境潜力。 哈萨克斯坦政府与工业和基础设施发展部实施了这个方向的多项计划，形成了该行业的法律框架，为提供运输服务创造了有利的竞争环境。 在过去的 15 年中，哈萨克斯坦在交通领域投资了约 350 亿美元。 ” 他说。

据其介绍，如今，哈萨克斯坦有 11 条国际过境走廊（5 条铁路和 6 条公路）。国家级、州级和县级道路总长度约为10万公里，铁路总长2.1万公里。

哈萨克斯坦有20座机场，其中18座符合国际民航组织（ICAO）的要求。

根据2021年8月2日至11日国际民航组织飞行安全检查结果，哈萨克斯坦的飞行安全水平符合国际民航组织标准的比例达到了84%。国际民航组织的客观评估表明，哈萨克斯坦工业和基础设施发展实施的改革产生了积极影响。

【编译：阿依波塔】