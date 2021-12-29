2021年总统实施了哪些政治改革措施

哈通社/努尔苏丹/12月29日 – 总统助理叶尔兰·卡林对哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统在2021年主导实施的一系列改革措施进行了总结。

他在其Telegram频道中写道：«2021年对于我们的国家而言是持续推动改革的一年。而在其中，政治团体和人权事务成为了改革幅度最大的领域。»

根据叶尔兰·卡林的说法，年内哈国相关领域发生了以下重要的实质性变化：

1) 根据托卡耶夫总统在5月份签署的法案，政党加入议会的门槛从 7% 降至 5%；

2)法案还在各级选举活动的选票中，设置了«反对所有人»选项。

3) 根据总统在6月份签署的一项总统令，政府批准了人权领域的优先行动计划。 它该计划涵盖了广泛的有效措施，旨在保护人口交易的受害者、残疾人的合法权益，并确保刑事司法领域的人权、防止酷刑和虐待等。

4) 今年7月25日哈萨克斯坦举行了首次全国范围内的乡村行政长官（乡长）直选，对全国730个乡级行政单位行政长官进行了直接选举，超过50%的乡村行政长官得到了更新。

5) 今年9月份总统在国情咨文中提议，立法规定女性和青年在议会席位中的占比不得低于30%。总统还提议，扩大政党选举名单上的公民配额类别，特别是应包含有特殊需要的人群（残障人士等）。相关提议已经写入法案。

6) 总统在国情咨文中强调需要采取进一步措施保护人权捍卫者的权利，并改善刑事诉讼程序。此外，总统还要求拓展警务人员的服务模式，在2022年在全国实施。

7)通过了旨在系统地加强人权事务专员只能和完全废除死刑的两个法案，这是哈国人权领域的重大进步。

叶尔兰·卡林指出，上述变化只是托卡耶夫总统政治体制改革的一部分最重要的举措。为确保这些改革的落实，签署了两项法令和6个法案。

他强调，托卡耶夫总统提出的各项政治改革进程都在有条不紊的持续推进当中，2022年相关改革也将不断发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】