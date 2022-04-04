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    17:50, 04 四月 2022 | GMT +6

    2021年哈萨克斯坦吸引的外国投资恢复至疫情前水平

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    哈通社/努尔苏丹/4月4日--外交部援引央行消息称，2021年，哈萨克斯坦吸引的外国投资恢复到了2017-2019年的水平。

    具体来说，2021年，哈萨克斯坦吸引的外国投资额达到237亿美元，较2020年增长37.7%（172亿美元）。

    消息称，对哈萨克斯坦经济投资最多的前五个国家保持不变。荷兰、美国、瑞士、俄罗斯和中国，继续以 25% 至 92% 的增长率领先，以上国家的投资份额占总投资的 68.3%

    对哈萨克斯坦的投资额排在前五到十的国家名单发生明显变化。具体来说，比利时的投资增加35.1%，排名第六，领先于英国。 韩国从第 9 位上升至第 8 位，增长 73.2%。 与此同时，土耳其投资额排名第九，投资额增长 87%，法国位居第十。

    2021年，对哈萨克斯坦投资额最多的10个国家排名如下：

    1.荷兰——70亿美元；

    2. 美国——28亿美元；

    3.瑞士——26亿美元；

    4.俄罗斯——19亿美元；

    5. 中国——18亿美元；

    6.比利时——10.6亿美元；

    7. 英国——10.2亿美元；

    8. 大韩民国——8.055亿美元；

    9.土耳其——6.795亿美元；

    10. 法国——6.031亿美元。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 外交部 外交 统计 经济 黄金储备 新哈萨克斯坦
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