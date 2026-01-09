2021年以来哈萨克斯坦公民从养老基金提取超过5.5万亿坚戈

自2021年1月1日起，公民获准提取统一积累养老基金（统养基金）中超过充足门槛的部分。截至2026年1月1日数据显示，哈萨克斯坦公民通过统养基金共提取一次性养老支付总额达5.543278万亿坚戈。其中：

用于改善住房条件——4.558649万亿坚戈 用于医疗目的——0.984629万亿坚戈

提取资金约82%用于住房，18%用于医疗服务，这清晰表明住房问题仍是民众首要关切。

住房改善资金区域分布不均

住房用途资金在区域间分配差异明显，大额提取主要集中于大城市和经济活跃地区。

领先地区包括：

阿拉木图市——1.249685万亿坚戈

阿斯塔纳市——0.808503万亿坚戈

曼格斯套州——0.630120万亿坚戈

阿特劳州——0.360988万亿坚戈

卡拉干达州——0.292075万亿坚戈

这些地区居民收入相对较高，养老缴款积累较多，同时房价较高也推高了提取金额。

住房改善资金按用途进一步细分：

直接购买公寓或房屋——2.46万亿坚戈，成为最主要方向，对房地产市场产生最直接和快速影响；

部分偿还抵押贷款——4309亿坚戈，帮助许多家庭降低月供负担；

通过住房建设储蓄系统部分偿还抵押——3631亿坚戈；

为未来购房积累储蓄——6937亿坚戈，显示不少人选择长期规划；

新抵押贷款首付款——1596亿坚戈；

全额偿还抵押贷款——449亿坚戈；

个人住宅建设（含土地购置）——196亿坚戈，推动郊区和私宅建设。

总体来看，4.56万亿坚戈住房资金主要流向购买、减债和未来储蓄三大方向，推动房地产市场需求达到前所未有水平。

医疗用途：社会意义重大

尽管医疗提取金额远低于住房，但社会意义突出。其中94.67%用于牙科服务，眼科服务仅占3.33%。

2021至2025年医疗提取总额达984627亿坚戈，主要地区包括：

阿拉木图市——195991亿坚戈

阿斯塔纳市——121946亿坚戈

阿特劳州——125823亿坚戈

曼格斯套州——111572亿坚戈

卡拉干达州——68352亿坚戈

这些数据反映出复杂手术、牙科服务、境外治疗和高科技医疗成本高昂。

对经济的多重影响

首先，内需大幅提升。4.56万亿坚戈住房资金直接注入实体经济，成为建筑企业、房地产卖家、银行和服务提供者的“活钱”，推动交易量、建设规模增长。

其次，房价上涨压力加剧。养老资金短期内显著放大需求，而供给难以快速跟进，尤其在阿拉木图和阿斯塔纳导致价格快速攀升。专家认为，部分房价涨幅与此直接相关。

第三，银行体系稳定性增强。数百亿坚戈用于偿还抵押贷款，优化银行信贷组合，降低违约风险。

第四，经济乘数效应启动。建筑业乘数效应突出，每笔住房交易带动水泥、金属、物流、家具、装修等数十个相关行业。

第五，社会压力暂时缓解。许多家庭借此解决住房难题，提升社会稳定性和消费者信心。

然而，长期风险同样存在。养老资产减少可能降低未来投资收益，而房价人为上涨或将进一步加剧住房可负担性问题。因此，2026年起提高充足门槛被视为冷却经济的举措。

2025年下半年起，围绕养老积蓄的公共讨论急剧升温，许多公民提前集中申请提取，专家称之为“新规前集中现象”，导致当年提取金额创下纪录。

【编译：木合塔尔·木拉提】