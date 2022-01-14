2022年1月哈萨克斯坦石油产量同比增长14%

哈通社/努尔苏丹/3月11日--2022年1月，哈萨克斯坦生产670万吨原油，产量同比增长14.2%。

从各地区的产量来看，石油产量最高的地区仍是阿特劳州，产量达460万吨，增长23.4%。产量居全国前三的地区还包括曼格斯套州（140万吨，增长0.5%）和阿克托别州（39.55万吨）。

以上地区的石油公司分别由北里海经营公司分公司和田吉兹雪佛龙石油公司（阿特劳州），艾姆布石油公司、曼格斯套石油天然气公司和卡拉库德克石油公司（曼格斯套州），以及其他石油公司组成。2021年1-12月，这些企业生产原油7370万吨，同比增长1%。



2021年1-12月，哈萨克斯坦出口价值为311亿美元的6570万吨原油。



其中，向独联体国家出口原油13.16万吨，其价值5460万美元，主要出口给俄罗斯和乌兹别克斯坦。



2021年，哈萨克斯坦向非独联体国家出口价值310亿美元的原油6560万吨。 其中大部分运往意大利—1790万吨。 进口哈萨克斯坦石油的其他主要国家还包括荷兰、法国、中国和土耳其。



根据 Investfunds 的数据，2022 年 3 月 4 日的每桶石油的价格为 118.1 美元，较前一天上涨6.9%，环比上涨32%，三个月内上涨69%，同比上涨77%。

【编译：阿依波塔】